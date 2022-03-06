أحمد موسى يكشف سبب ارتفاع أسعار الخبز السياحي.. فيديو

خدوا بالكم اليومين دول من الشائعات

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قيام بعض التجار بتخزين كميات من الدقيق بدلا من توزيعها على مخابر العيش السياحي، أملا في زيادة سعر هذه الكميات، يؤدي إلى حدوث مشكلات في أسعار الخبز السياحي، وعلى مؤسسات الدولة مراقبة الأسواق.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: «طبعا التاجر هيقول دا دقيق حر، حتى لو حر متخبهوش، اكسب بس مش لازم الجشع، وبلاش تكون ثروات على حساب الناس»، مؤكدا أن مصر ليس لديها مشكلة في القمح، وتملك احتياطي يغطي احتياجاتها حتى نهاية العام.

وشار أحمد موسى، إلى أنه لن يكون هناك أي مساس برغيف الخبز المدعم أو تغيير في أسعاره، مهما كانت الأسباب، مشيرا إلى أن الزيادة جاءت في أسعار العيش السياحي جاءت نتيجة جشع التجار وتخزين كميات كبيرة من الدقيق.

خدوا بالكم اليومين دول من الشائعات

وأوضح أحمد موسى، أنه في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم تنتشر الشائعات بشكل كبير، نتيجة القلق الدولي، معلقا: «خدوا بالكم اليومين دول من الشائعات بينشرها أعداء الوطن».

ونوه أحمد موسى إلى أن العالم لن يعود كما كان وسيتغير بالكامل وعلى القادة العرب التعاون والتنسيق لمواجهة المتغيرات المقبلة.