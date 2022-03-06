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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وزيرة الهجرة: مصر لم تدخر جهدا تجاه أبنائها في أوكرانيا

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

تحدثت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن دور وزارة الهجرة وتحركها منذ بداية الحرب الروسية الاوكرانية حيث عقد غرفة عمليات لمتابعة الاوضاع، مضيفة:" أن مصر لم  تدخر جهدا تجاه أبنائها في أوكرانيا".

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النقاشي، والذي يديره النائب طارق الخولي، من أجل بحث تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على مصر من كافة الجوانب سواء السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى الجهود التي قامت بها الدولة منذ اندلاع تلك الحرب لعودة الطلاب المصريين الذين يدرسون في أوكرانيا.

وتابعت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ان القيادة السياسية تهتم بابنائها خاصة في وقت الازمات،وراينا ذلك في تحركها بازمة العالقين بعد انتشار جائحة كورونا.

وأكملت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة تلقت الاستغاثات من ذبداية الازمة من اسر المقيمين باوكرانيا  منوهة انه يوجد ما يقر من 6000 مصري هناك في اوكرانيا نصفهم طلاب.

ونوهت انه كان هناك الكثير من الجلسات الحوارية مع الطلاب عبر تطبيق زوم، وتم التعرف على احتياجاتهم من اجل نقل الصورة الطبيعية عنهم للقيادة السياسية.

وأكملت وزيرة الهجرة أن المصريين كانوا متوزعين على ما يقرب من 21 دولة أوكرانيا، وتم رفع التقرير عنهم للقيادة  السياسية ثم جاءت التكليفات بنقل الطلبة واجلائهم بشكل آمن.

ولفتت إلى أنه تم تشكيل لجنة أزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، من اجل البحث في الأمر بشكل كبير وهو ما تم حيث التحرك بشكل مكثف وتوفير ممر آمن للقادمين من أوكرانيا إلى بلادهم.

ولفتت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم أن الموضوع لم يكن بالسهل مشيرة إلى أنه يوجد من فقد جواز سفره ومنهم من انتهى جوازه في الأساس، ولكن تم العمل على معالجة هذه الأمور، منوهة بأن أول طائرة من رومانيا حملت على متنها 175 طالبا مصريا.

وردت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم على المشككين في إهمال الدولة في ابنائها اثناء الازمة، موضحة انه تم التواصل معهم أثناء عبور الطلاب المصريين من الحدود الأوكرانية متابعة :" كنت بوعيهم وبعطيهم نصائح دائما ".
 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين السفيرة نبيلة مكرم القيادة السياسية غرفة عمليات الحرب الروسية الأوكرانية

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