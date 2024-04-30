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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة طبيبة أطفال إثر تعرضها لحادث أليم بكفر الشيخ

مستشفى دسوق العام
مستشفى دسوق العام

توفيت الدكتورة الزهراء إبراهيم الصاوي، طبيبة الأطفال بمستشفى دسوق العام، إثر تعرضها لحادث أليم خلال توجهها إلى المستشفى.

ومن جانبه، نعى الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الدكتورة الزهراء الصاوي، داعياً الله لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله فسيح جناته.

كما سادت حالة من الحزن الشديد على الأطباء والتمريض والعاملين بمستشفى دسوق العام حزنًا على وفاة الدكتورة الزهراء الصاوي، التي كانت تتمتع بسمعة طيبة وأخلاق حميدة وتفانٍ في عملها.

ونعت إدارة مستشفى دسوق العام الطبيبة المتوفاة، في بيان نعي نُشر عبر الصفحة الرسمية للمستشفى على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله المغفور لها الدكتورة الزهراء إبراهيم الصاوي أخصائي الأطفال بمستشفى دسوق العام إثر حادث أليم وهي في طريقها للمستشفى لتأدية واجبها تجاه المرضى .. اللهم ارحمها واغفر لها وأحسن إليها وأسكنها فسيح جناتك".

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