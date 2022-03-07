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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لمحبي الـSUV.. أسعار ومواصفات هافال H6 موديل 2022 في السعودية| صور

لمحي الـ SUV.. تعرف
لمحي الـ SUV.. تعرف على اسعار ومواصفات هافال H6 موديل 2022

استطاعت شركة هافال الصينية أن تتألق داخل الاسواق العربية للسيارات وخاصة السوق السعودي، حيث اطلقت باقة من الموديلات المتنوعة ومنها النسخة H6 موديل 2022، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

لمحي الـ SUV.. تعرف على اسعار ومواصفات هافال H6 موديل 2022 في السعودية | صور 

مواصفات السيارة هافال H6 موديل 2022 بالسوق السعودي 

 

تأتي السيارة هافال H6 موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 201 حصانا، وعزم اقصى للدوران 320 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل عبر تقنية الدفع الأمامي والكلي للعجلات بحسب الفئة المقدمة.

لمحي الـ SUV.. تعرف على اسعار ومواصفات هافال H6 موديل 2022 في السعودية | صور 

وتضم السيارة هافال H6 موديل 2022 مقصورة قيادة تتسم بالرحابة، مع عدة تقنيات مثل شاشة عرض الوسائط المتعددة التي تعمل باللمس، بالاضافة إلى مقود حركة متعدد الوظائف، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وزر بدء تشغيل وايقاف المحرك، مع خاصية دخول السيارة بدون مفتاح.

لمحي الـ SUV.. تعرف على اسعار ومواصفات هافال H6 موديل 2022 في السعودية | صور 

وتحتوي السيارة هافال H6 موديل 2022 على سماعات لاسلكية، ونظام صوتي وترفيهي، وبلوتوث، ومدخل AUX، وخاصية التحكم في المناخ الخلفي، وزجاج كهربائي للارباعة نوافذ، بالاضافة إلى مصابيح أمامية HID، ومصابيح ضباب وخلفية تعمل بتقنية LED LIGHT.

لمحي الـ SUV.. تعرف على اسعار ومواصفات هافال H6 موديل 2022 في السعودية | صور 

وتظهر مقدمة السيارة هافال H6 موديل 2022 بشبكة أمامية عملاقة الحجم، مع مساحة تخزين خلفية تسع لـ 800 لتر، وتأتي بطول كلي يقدر بـ 4.657 متر، وبعرض يبلغ 1.886 متر، و 1.724 متر للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2.680 متر.

لمحي الـ SUV.. تعرف على اسعار ومواصفات هافال H6 موديل 2022 في السعودية | صور 

أسعار السيارة هافال H6 موديل 2022 في السعودية 

 

الفئة الأولى هافال H6 2022 2.0T Basic بقيمة قدرها 84.224 ريال.

الفئة الثانية هافال H6 2022 2.0T Active بقيمة قدرها 89.974 ريال.

الفئة الثالثة هافال H6 2022 2.0T Premium بقيمة قدرها 100.324 ريال.

الفئة الرابعة هافال H6 2022 2.0T Premium 4WD بقيمة قدرها 104.924 ريال.

هافال SUV موديل 2022 هافال H6 موديل 2022

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