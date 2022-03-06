الزراعة: المنتجات المصرية الأرخص في العالم

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن مصر جزء من العالم، وبالتالي فإنها تتأثر بالزيادة في الأسعار، منوهاً بأن الزيادة التي طرأت على كافة مدخلات الإنتاج لا توازي ولا تناسب الزيادة التي طرأت على المنتج النهائي.

وأضاف طارق سليمان في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار"، أن المنتجات المصرية هي الأرخص على مستوى العالم، بالنسبة لأسعار المنتجات، على عكس باقي الدول التي واجهت العديد من المشاكل مثل: غلاء الأسعار، ونقص المواد الغذائية الرئيسية.

وتابع رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن المسئولين في هذا القطاع قاموا برصد المصادر والمنافذ التي ترفع الأسعار على المواطنين، والعمل على مقاطعتها، مؤكداً أنه يجب أن يكون هناك توازن ومعادلة بين المربي وأسعار المنتجات المصرية.

وعقب طارق سليمان قائلاً: "وزارة الزراعة مش هتفرح لما الأسعار تكون غالية على المواطن .. بالعكس نحن نبحث عن أسعار مناسبة للمربي وللمواطن المصري".