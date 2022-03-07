عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشفي ما يخبئه لك برجك

حظك اليوم
حظك اليوم

الكثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية..

إذا كنت مولودًا في يوم 7 مارس اكتشف ماذا يخبئه لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 

في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 7مارس  فإن ذلك يعني أن اليوم يومًا مهمًا جدًا بالنسبة لك من وجهة نظر العمل. 

ستحصل على دعم رئيسك في العمل في المكتب وستكون قادرًا على الوفاء بالمسؤوليات الموكلة إليه جيدًا. 

يمكن لرجال الأعمال التغلب على أي نوع من العقبات واليوم يمكنك أيضًا اتخاذ بعض القرارات المهمة. 

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 


في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم7 مارس فإن ذلك يعني  أنه من المرجح أن تظل الظروف مواتية في حياتك الشخصية. سوف تحصل على دعم من أفراد الأسرة. بمساعدة والدك ، ستتمكن اليوم من إكمال أي عمل غير مكتمل.

نصيحة لمواليد 7 مارس

قدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد7مارس قائلة: يمكنك أيضًا الحصول على مزايا مالية. سيكون هناك انسجام أفضل في العلاقة مع زوجتك. 

يمكن لسلوك حبيبتك المحب أن يجعلك تشعر بأنك مميز وعليك تجنب القلق كثيرا بشأن الصحة.

حظك اليوم حظك اليوم وتوقعات الأبراج توقعات الابراج مواليد 7 مارس 7 مارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مضاعفات فيروس كورونا.. تفاصيل وفاة الإعلامي إياد داود

شيطانة.. تفاصيل تعرض بدرية طلبة للنصب على يد فنانة شهيرة “فيديو”

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك بالهند والركاب يعيشون حالة ذعر

الأرصاد: الطقس يتحسن غدا.. وموجة سيئة يوم الثلاثاء.. فيديو

أبهرت العالم.. اكتشاف أضخم مقبرة فرعونية في تاريخ مصر

إصابة ليلى علوي بقطع في الكف وخياطة 9غرز خلال تصوير دنيا تانية..صور

لا يجوز.. مجدي عبدالغني يكشف قانونية بيع وادي دجلة للمهاجم أحمد عاطف

مش عارفين عندها إيه.. نجل غادة عادل يكشف حالتها الصحية بعد نقلها للمستشفى|خاص

موضوعات متعلقة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 6_3_2022 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 2-3- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

ترشيحاتنا

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

بمناسبة قدوم شهر رمضان .. التموين: وفرة في السلع الغذائية بأسعار عادلة

الشعبة العامة للمستوردين توضح سبب زيادة الأسعار وتوجه رسالة مهمة للمواطنين.. فيديو

موعد مباراة الزمالك والجونة فى الدورى الممتاز الليلة

صفة قيام الليل .. أمور عظيمة تطرد الداء عن الجسد

لم يطلب تأجيل لقاء بيراميدز.. أحمد دياب يكشف كواليس مكالمة محمود الخطيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة .. وصفات عديدة أبرزها بالبشاميل

الجان خطف التريند.. ماذا قال حسين فهمي عن بداياته وسخرية مفيد فوزي منه ؟

رئيس الأركان يشهد البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان

بعد إيلون ماسك.. طالب أمريكي يتتبع طائرات بوتين ويربك الروس

فيديو

صديقه كشف تفاصيل أيامه الأخيرة.. سر رحيل إياد داود.. فيديوجراف

خناقة شوارع.. إيقاف الدوري المكسيكي بسبب واقعة استاد لا كوريجيدورا

سقط على العمال.. انهيار سور شركة بمدينة العاشر من رمضان

منخفض صحراوي .. الأرصاد: الحرارة تنخفض 6 درجات غدا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ