فوائد زيت النعناع للبشرة والشعر غير متوقعة.. تعرفي عليها

فوائد زيت النعناع للبشرة والشعر عديدة فهو مليء بالألياف الغذائية، وحمض الفوليك، وبروفيتامين أ ، وفيتامين ج، وحمض الفوليك، والكالسيوم، والحديد، والمنجنيز إليك فوائد فوائد زيت النعناع للبشرة والشعر وآثاره الجانبية.

1. فوائد زيت النعناع للبشرة والشعر وعلاج مشاكل الجلد



وفقا لموقع "هيلث "يستخدم النعناع، في الغالب في الكريمات الموضعية التي تستخدم لمعالجة مجموعة متنوعة من مشاكل الجلد. خصائصه المهدئة تجعله علاجًا فعالًا للطفح الجلدي.

2. يعالج البشرة الدهنية

تستخدم أوراق النعناع على نطاق واسع منذ العصور لعلاج البشرة الدهنية والدهنية و يقلل المنثول الموجود في النعناع من إفراز الزيت من الغدد الدهنية التي تساعد في الحصول على بشرة خالية من الزيوت بشكل طبيعي.

يمكنك وضع أوراق النعناع الطازجة على وجهك وتركه لمدة 10 دقائق ثم إضافة العسل إلى العجينة للحصول على أفضل النتائج وغسله وتركه حتى يجف ويمكنك أيضًا الجمع بين معجون النعناع وزيت الجوجوبا أو الصبار للحصول على أفضل الفوائد.

3. خصائص قابضة ومطهرة ومضادة للالتهابات

من المعروف أن زيت النعناع يوازن في إنتاج الزيوت الزائدة في الجلد، وبالتالي تقليل ظهور حب الشباب بشكل عام.

تساعد الخصائص القابضة والمطهرة والمضادة للالتهابات للنعناع في تقليل ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء والطفح الجلدي واحمرار الجلد ويمكنك خلط قطرتين من زيت النعناع مع غسول وجهك المعتاد وغسل وجهك مرتين في اليوم ويمكنك أيضًا خلط قطرة أو اثنتين من هذا الزيت مع كريم الليل أو المرطب لعلاج حب الشباب والطفح الجلدي.

4. يحارب حروق الشمس

النعناع مصدر غني بفيتامين A و C ويحتوي على الفولات وأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد في مكافحة المشاكل المتعلقة بأشعة الشمس مثل حروق الشمس.

يمكنك وضع عجينة أوراق النعناع على وجهك ولكن إذا كنت تستخدمين زيت النعناع مباشرة على الوجه ،يمكن تخفيفه ببعض الزيت لتجنب التهاب الجلد.

5.مقوي فعال للشعر

على الجانب الآخر تعد من أبرز فوائد زيت النعناع للبشرة والشعرفائدته فى تعزيز الدورة الدموية لفروة الرأس عند مزجه مع الزيوت الأساسية الأخرى مثل زيت شجرة الشاي وزيت جوز الهند وزيت الخروع وحتى زيت فيتامين هـ.