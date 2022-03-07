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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالصور.. كل ما تريد معرفته عن اختبارات ترقي المعلمين وأسئلتها

اختبارات ترقي المعلمين
اختبارات ترقي المعلمين

أكدت الإدارات التعليمية ، أن  اختبارات ترقي المعلمين التي تتم عبر رابط منصة المعلم للتدريب عن بُعد التابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين، أسئلتها غير ثابتة وغير موحدة لجميع المعلمين ، حيث إن  كل معلم له اختبار مختلف عن الآخر.

ننشر خطوات التعامل مع المنصة الرقمية لترقي المعلمين |صور

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ونشرت الإدارات التعليمية عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، صورا لبعض أسئلة اختبارات ترقي المعلمين الخاصة ب "المعلم الخبير " ، مؤكدة انه يتم نشر هذه الأسئلة لمعرفة نظام الاختبار وأخذ فكرة عامة عنها  من جانب المعلمين.

اختبارات ترقي المعلمين
اختبارات ترقي المعلمين
اختبارات ترقي المعلمين
اختبارات ترقي المعلمين
اختبارات ترقي المعلمين

ووجهت الإدارات التعليمية بعض الملاحظات الهامة للمعلمين المرشحين للترقية ، تفيدهم في التعامل مع منصة المعلم للتدريب عن بُعد.

حيث قالت الادارات التعليمية للمعلمين المرشحين للترقي : 
-  يجب اتباع خطوات الحجز و الدفع و الاختبار بالترتيب حيث لا يمكن عمل خطوة قبل الأخرى

- الثلاث أيام المخصصة لكل محافظة يجب خلالها الانتهاء من جميع خطوات حجز تدريبات الترقي و دفع رسومها  وأداء اختباراتها.

- الدفع في فوري بالرسالة التي سوف تصل على رقم الموبايل المسجل في بيانات المعلم

- الدفع يكون في أي ماكينة فوري على حساب 788 بالرقم الذي وصل في الرسالة .

-  المعلم المنتدب كليا يتم دخوله على المنصة للحجز والاختبار تبعا لمواعيد المحافظة المنتدب اليها وليست الأصلية

 

وبشأن اختبارات ترقي المعلمين ، اكدت الادارات التعليمية ضرورة اتباع الخطوات التالية على منصة المعلم للتدريب عن بُعد :


- بعد الانتهاء من تحديد موعد للتدريب والاختبار اون لاين  ودفع مبلغ 68 جنيها في فوري ادخل على المنصة الرقمية للتدريب عن بعد من هذا اللينك http://pat.edu.eg/EgyTeachers-promo-pat/intro.aspx

- اكتب كود المعلم كما في صحيفة الاحوال وكود الحجز ثم اضغط دخول المستخدم للتدريب واضغط على دخول .

منصة المعلم للتدريب عن بُعد
منصة المعلم للتدريب عن بُعد

- اضغط على ابدأ

منصة المعلم للتدريب عن بُعد

- ستظهر تعليمات الأنشطة وهي 11 بندا يجب قراءتهم واستيعابهم جيدا وتحتهم عبارة قرأت التعليمات وأقر بالالتزام بها اضغط عليها للقبول ثم اضغط موافق

منصة المعلم للتدريب عن بُعد

-  وبمجرد الضغط على موافق سيبدأ ظهور الانشطة وهي عبارة عن ١٠ انشطة بصيغة pdf

- بعد كل نشاط يوجد 4 اسئلة اختيار من متعدد أوصواب وخطأ وهي اسئلة اجبارية كل سؤال مخصص له 60 ثانية وامامك عداد تنازلي للثواني يجب الانتهاء من الاجابة قبل مرور ال 60 ثانية

- لو انتهت الستون ثانية بيتم اعادة اسئلة النشاط  الأربعة من بداية السؤال الاول

- يتم اجابة السؤال باختيار الاجابة الصحيحة ثم الضغط على اضغط هنا لتأكيد اختيارك وحفظ اجابتك

- لو اجتزت النشاط بيبدأ النشاط التالي بعد تأكيد اجابة رابع سؤال ، ولو هناك اجابات خاطئة لأكثر من سؤالين من الاربعة تظهر رسالة انه سيتم تحويلك للنشاط مرة اخرى ، ولكن هذه المرة سيكون بالفيديو وبعده اربع اسئلة مختلفين عن المحاولة الاولى.

منصة المعلم للتدريب عن بُعد

- ولو لم تجتز المحاولة الثالثة والأخيرة بعدها يتم غلق الاختبار واعطاءك المصادر التي لابد ان يتم الاطلاع عليها وبيتم التواصل مع فرع الاكاديمية التابع له لتحديد موعد آخر بعد يوم 27 مارس وهو آخر يوم لاختبار المحافظات .

منصة المعلم للتدريب عن بُعد
منصة المعلم للتدريب عن بُعد


- بعد الانتهاء من العشرة انشطة واجابة الاربعين سؤالا ،  يتم ظهور شهادة الاجتياز التي يمكن ان تطبعها او تحتفظ بها بصيغة pdf  لحين الاحتياج لها

 

شهادة اجتياز اختبارات ترقي المعلمين
اختبارات ترقي المعلمين منصة المعلم المعلمين ترقي المعلمين اختبارات منصة الإدارات التعليمية

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