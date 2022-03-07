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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطل فيلم CODA يواصل حصد الجوائز ويفوز بأفضل ممثل في حفل Spirit Awards

حفل جوائز Spirit
حفل جوائز Spirit Awards

أقيم منذ ساعات حفل توزيع جوائز Spirit Awards، لتكريم أفضل الأعمال السينمائية المستقلة، التي فاز فيها فيلم نتفليكس ‘The Lost Daughter بجائزة أفضل فيلم لأول مرة في تاريخ المنصة العالمية. 

كما واصل تروي كوتسور بطل فيلم CODA تحقيق الجوائز، ونال تكريم أفضل ممثل ويعتبر أول فنان أصم يحصد هذه الجائزة على مدار سنوات. 

وعادت حفل توزيع جوائز Spirit Awards إلى مكانه من قبل في سانتا مونيكا بعد إقامته العام الماضي عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا، وكان الحفل بمثابة تكريم وتضامن مع أوكرانيا ضد الغزو الروسي. 

وكانت ليلة Spirit Awards مليئة بالأفراح والتكريمات لأبطال وصناع فيلم The Lost Daughter، ونالت ماجي جيلينهال جائزتي أفضل مخرجة وسيناريو عن العمل الذي تدور أحداثه حول مسئوليات الأمومة وتجربة تنشئة أطفال والبحث عن حياتها في نفس الوقت. 

ترشيحات الأوسكار

ضمت قوائم ترشيحات الأوسكار حدثا غريبا من نوعه وهو ترشح ممثل "أصم" لنيل جائزة أفضل ممثل مساعد، عن تقديم شخصية صماء في فيلم CODA وهو تروي كوتسور، للمرة الثانية في تاريخ الجائزة بعد مارلي ماتلن.

ينافس تروي كوتسور على جائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد مع كل من “كيران هايندز، جيسي بليمنز، جي كي سيمونز، كودي سميت ماكفي”.

وتروي كوتسور هو ممثل أمريكي يبلغ من العمر 53 عاما، وينافس فيلمه CODA على العديد من الجوائز من بينها أفضل فيلم وسيناريو مقتبس.

وcoda هو فيلم دراما كوميدي مستوي من فيلم فرسني، يحكي روبي التي تعمل مترجمة لأفراد عائلتها بما فيها والدتها ووالدها الأصم، وتجد نفسها ممزقة بين الدور الذي تلعبه لصالح أسرتها وطموحاتها الفنية. 

Spirit Awards تروي كوتسور فيلم CODA ماجي جيلينهال موسم الجوائز

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