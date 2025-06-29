الحرائق تمتد شمالًا وتأجيل جديد لمحاكمة نتنياهو بسبب التطورات الإقليمية

أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، بأن سلطات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية ترجّح أن تكون موجة الحرائق التي اندلعت في مناطق متفرقة ناجمة عن ارتفاع شديد في درجات الحرارة، دون صدور بيان رسمي من شرطة الاحتلال حول حجم الأضرار حتى الآن.

وأوضحت، خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن طائرات مروحية وفرق إطفاء إسرائيلية بدأت عمليات مكافحة النيران، خاصة في المناطق الحرجية الواقعة شمال البلاد، وسط مخاوف من اتساع رقعة النيران ووصولها إلى مستوطنات مجاورة.

وفي سياق سياسي متصل، كشفت أبو شمسية عن تأجيل جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي كانت مقررة هذا الأسبوع، وذلك بعد جلسة سرية عقدها شخصيًا مع قضاة المحكمة المركزية في القدس.

وأشارت إلى أن الجلسة شهدت حضور رئيس جهاز "الموساد"، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، وممثلين عن مجلس الأمن القومي، الذين قدموا مستندات ودفوعات تطالب بتأجيل المحاكمة بسبب التطورات الأمنية والسياسية الإقليمية.

ولفتت إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تأجيل جلسات الاستماع في القضية، رغم رفض المحكمة سابقًا لمطالب نتنياهو، معتبرة أن الأسباب غير كافية، لكن التطورات الأخيرة، خصوصًا تهديدات التوسع العسكري في غزة، والزيارة المرتقبة لنتنياهو إلى واشنطن، وملف إيران واليمن، دفعت المحكمة إلى مراجعة موقفها.

وذكرت أبو شمسية أن عطلة القضاء الصيفية في إسرائيل تبدأ منتصف يوليو وتمتد حتى سبتمبر، ما يُثير تساؤلات حول إمكانية عقد جلسات استثنائية لمحاكمة نتنياهو، وسط اتهامات له بـ"استغلال التطورات الإقليمية" لتأجيل الاستحقاقات القضائية.

كما نقلت تصريحات من وسائل إعلام إسرائيلية تشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب في تغريدات عن دعمه لنتنياهو، ورفضه ما وصفه بـ"إهدار جهود نتنياهو في حماية إسرائيل والشرق الأوسط من التهديد النووي الإيراني".