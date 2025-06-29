قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي في معارك شمالي قطاع غزة
فريدة خليل تتوج بذهبية بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين وملك إسماعيل تحرز البرونزية
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي لعام 2025
أحمد مرتضي منصور: شيكابالا حقق كل بطولاته مع الزمالك ..ولازم يعتزل
لماذا نصلي على سيدنا إبراهيم في التشهد أثناء الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
50 ألف جنيه مقدم.. أماكن وأسعار وشروط التقديم في شقق سكن لكل المصريين 2025
وزير الإسكان: قانون التصرف بأملاك الدولة يعالج ملف التعديات بنظام وعدل
الحرائق تمتد شمالًا وتأجيل جديد لمحاكمة نتنياهو بسبب التطورات الإقليمية
حارس بيراميدز يرحل عن الفريق.. تعرف عليه
إجابات امتحان انجليزي ثانوية عامة 2025 .. صور
استقبال آخر الأفواج من ضيوف الرحمن بمطار القاهرة.. صور
محافظ الجيزة لـ صدى البلد: تطوير طريق كفر طهرمس بالهرم وبولاق الدكرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحرائق تمتد شمالًا وتأجيل جديد لمحاكمة نتنياهو بسبب التطورات الإقليمية

غزة
غزة
محمود محسن

أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، بأن سلطات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية ترجّح أن تكون موجة الحرائق التي اندلعت في مناطق متفرقة ناجمة عن ارتفاع شديد في درجات الحرارة، دون صدور بيان رسمي من شرطة الاحتلال حول حجم الأضرار حتى الآن.

وأوضحت، خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن طائرات مروحية وفرق إطفاء إسرائيلية بدأت عمليات مكافحة النيران، خاصة في المناطق الحرجية الواقعة شمال البلاد، وسط مخاوف من اتساع رقعة النيران ووصولها إلى مستوطنات مجاورة.

وفي سياق سياسي متصل، كشفت أبو شمسية عن تأجيل جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي كانت مقررة هذا الأسبوع، وذلك بعد جلسة سرية عقدها شخصيًا مع قضاة المحكمة المركزية في القدس.

وأشارت إلى أن الجلسة شهدت حضور رئيس جهاز "الموساد"، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، وممثلين عن مجلس الأمن القومي، الذين قدموا مستندات ودفوعات تطالب بتأجيل المحاكمة بسبب التطورات الأمنية والسياسية الإقليمية.

ولفتت إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تأجيل جلسات الاستماع في القضية، رغم رفض المحكمة سابقًا لمطالب نتنياهو، معتبرة أن الأسباب غير كافية، لكن التطورات الأخيرة، خصوصًا تهديدات التوسع العسكري في غزة، والزيارة المرتقبة لنتنياهو إلى واشنطن، وملف إيران واليمن، دفعت المحكمة إلى مراجعة موقفها.

وذكرت أبو شمسية أن عطلة القضاء الصيفية في إسرائيل تبدأ منتصف يوليو وتمتد حتى سبتمبر، ما يُثير تساؤلات حول إمكانية عقد جلسات استثنائية لمحاكمة نتنياهو، وسط اتهامات له بـ"استغلال التطورات الإقليمية" لتأجيل الاستحقاقات القضائية.

كما نقلت تصريحات من وسائل إعلام إسرائيلية تشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب في تغريدات عن دعمه لنتنياهو، ورفضه ما وصفه بـ"إهدار جهود نتنياهو في حماية إسرائيل والشرق الأوسط من التهديد النووي الإيراني".

سلطات الإطفاء الإنقاذ الإسرائيلية الحرائق درجات الحرارة طائرات مروحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة اسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر رسميا اليوم.. اعرف العلبة بكام؟

1200 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

1200 جنيه| سعر الجنيه الذهب يواصل النزيف وعيار 21 مفاجأة

معاش ربات البيوت

لكل ست معندهاش شغل.. احصلي على معاش ربات البيوت بهذه الطريقة

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا عن هؤلاء المشتركين

رئيس الوزراء

بعد ترحيلها بقرار رسمي| هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 30 يونيو بالقانون

الإيجار القديم

امتداد العقود لجيل واحد.. مصطفى بكري يتقدم بتعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم

صورة أرشيفية

تنسيق الثانوية العامة 2025 في 5 محافظات للناجحين في الشهادة الإعدادية

المضمضة

هل يجب على مدخن السجائر المضمضة قبل الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

أيتانا بونماتي

بونماتي تغادر المستشفى واحتمالية تواجدها مع إسبانيا في يورو 2025

الزمالك

حسام المندوه: هدفنا مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية 2029

كرة السلة للسيدات

رسمياً ..مصر تستضيف البطولة العربية لكرة السلة للسيدات

بالصور

فى أجواء مبهجة .. خطوبة الاستايلست ندى حسام على المخرج زياد عوض

ندى حسام وزياد عوض
ندى حسام وزياد عوض
ندى حسام وزياد عوض

رصف وتوسعة طريق الزقازيق بلبيس أمام قرية العصلوجي بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُفاجئ مجمع خدمات قرية بردين ومركز صحة الأسرة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس المصريين الأحرار لـ صدى البلد: 30 يونيو أعظم ثورة في التاريخ الحديث.. ونتأهب للانتخابات بتحالفات غير سياسية

النائب الدكتور عصام خليل
النائب الدكتور عصام خليل
النائب الدكتور عصام خليل

فيديو

شمس البارودي

كلنا في القبور .. شمس البارودي ترد على منتقدي اعتزالها الفن

شيرين عبد الوهاب

بعد الغناء «بلاي باك».. معجبة تغني لايف في حفل شيرين على المسرح

لعبة الحبار

Squid Game.. صدمة جماهيرية بعد ختام الموسم الثالث

السيارة

القبض على شخص تسبب فى انقلاب سيارة على كوبرى بمدينة نصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: طريق دمنهور – دسوق كارثة أخرى في الانتظار

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

المزيد