المصري البورسعيدي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية مع الأهلي

أكد ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي المصري البورسعيدي، أن تعاقد المصري مع عمر الساعي سيتم ضمن صفقة انتقال أحمد عيد لصفوف فريق الكرة الأول بالنادي لأهلي.

وقال ميمي عبد الرازق في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: سنتعاقد مع عمر الساعي ضمن صفقة انتقال أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق إلى الأهلي، منوها بأن التعاقد مع عمر الساعي جاء بناء على طلب من مجلس إدارة المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي.

وأضاف : عمر الساعي مهاجم مميز وسيمثل إضافة قوية للمصري البورسعيدي، وقدم مستويات طيبة مع الإسماعيلي.

وتابع: وافقنا على التعاقد مع عمر الساعي، وأثق أن اللاعب سيمثل إضافة قوية لهجوم المصري البورسعيدي الموسم المقبل.

وأردف: نعمل على مشروع اكاديميات في جميع احياء بورسعيد لانتقاء مواهب جديدة للنادي المصري من ضمن التخطيط واتمنى ان يحالفني التوفيق في مهمتي الجديدة مع المصري.