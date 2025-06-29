أحمد مرتضي منصور: شيكابالا حقق كل بطولاته مع الزمالك ..ولازم يعتزل

يري أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق أن محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفارس الأبيض لابد أن يتخذ خطوة الاعتزال في الوقت الحالي.



وقال أحمد مرتضي خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية:"شيكابالا حقق كل بطولاته مع نادي الزمالك في عهد مرتضي منصور ..وهو أحد أهم الأسماء في تاريخ الزمالك "



ويضيف أحمد مرتضي :"شيكابالا لازم يعتزل ..لاعب الكرة بيموت مرتين ..مرة وقت الاعتزال ومرة في الحياة .. وعارفة أن الخطوة صعبة بس لابد منها"

وأكمل مرتضي منصور :"ميدو شق طريقه في أكثر من مجال بعد الاعتزال ..لازم شيكابالا يشوف المرحلة الجاية هيعمل ايه ..مفيش لاعب بيستمر في الملاعب طول العمر".