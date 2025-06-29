نقابة البترول تنعى ضحايا حادث الطريق الإقليمي وتُشيد بتحرك الدولة

نعت النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة المحاسب عباس صابر، ببالغ الحزن والأسى، ضحايا الحادث الأليم الذي وقع على الطريق الإقليمي، وأسفر عن وفاة 18 فتاة من العاملات في مزارع العنب، وهن من بنات مصر المكافحات اللاتي خرجن طلبًا للرزق الشريف، في مشهد مأساوي أحزن قلوب المصريين جميعًا.

وأعربت النقابة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الشهيدات بواسع رحمته، ويسكنهن فسيح جناته، وأن يُلهم ذويهن الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

على نفس الصعيد أشادت النقابة بـالتحرك السريع والمسؤول من الدولة المصرية، والتوجيهات الحاسمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الوقوف على أسباب الحادث، وتوفير الرعاية والدعم الكامل لأسر الضحايا، وهو ما يُجسد حرص القيادة السياسية على صون كرامة المواطن المصري، والاهتمام بكافة فئاته، لا سيما الفئات الكادحة والمكافحة.

كما ثمنت النقابة جهود كل من وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، وسرعة استجابتهما في صرف التعويضات المستحقة لأسر الضحايا، بما يعكس الدور الإنساني والمؤسسي الذي تقوم به الدولة في مؤازرة الأسر المنكوبة، والوقوف بجانبها في أشد المحن.

وأكدت العامة للعاملين بالبترول، ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على سلامة العمال في مختلف مواقع العمل، وتحقيق أعلى درجات الأمان في وسائل النقل الخاصة بهن.