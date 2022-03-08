ليست الرئة.. أعراض كورونا الخفيفة تدمر عضو حيوي في الجسم

خلال الأشهر القليلة الماضية، تم تسجيل العديد من الأعراض الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي وصلت درجة الإصابة إلى تليف دقيق للأنسجة في الدماغ وتدمير في مناطق الدماغ خاصة في المنطقة المرتبطة بحاسة الشم.

ووفقا لموقع “ياهو نيوز” الإخباري فإنه بالإضافة إلى ذلك تم تسجيل دمار في الحجم الكلي للدماغ، ووجدت دراسة بريطانية جديدة ترتبط بأعراض الإصابة بكوفيد-19 وتأثيرها على الوظائف الإدراكية.

هذه هي النتائج للدراسة الجديدة التي قادها محققو جامعة أكسفورد، وهي الدراسة التي يعتبرها كبار الباحثين في مرض كوفيد-19 ذات أهمية خاصة لأنها الدراسة الأولى للتأثير المحتمل للمرض على الدماغ والتي تستند إلى فحوصات الدماغ التي تم إجراؤها قبل وبعد المشاركين.

قالت الدكتورة سيرينا س. ، طبيب أعصاب في كلية الطب بجامعة ييل ، ولم تشارك في البحث، أن البحث، الذي نُشر يوم الإثنين في مجلة “ناتشر” العلمية، أن النسبة الأكبر من المشاركين فيه على ما يبدو مصابين بفيروس كوفيد-19 المتوسط.

فيما ركزت معظم الدراسات المتعلقة بالدماغ في هذا المجال على المصابين بفيروس كوفيد بأعراض متوسطة، وقالت جوينيل داود ، الأستاذة المساعدة في قسم نوفيلد لعلوم الأعصاب السريرية في أكسفورد والمؤلفة الرئيسية للورقة البحثية.

وتابعت أن الفقدان الزائد لحجم الدماغ الذي لاحظته هي وزملاؤها في عمليات مسح الدماغ لمئات الأفراد المصابين ذو تأثير يعادل سنة إضافية للإصبة بالشيخوخة الطبيعية.

وقالت: “إنه تلف في الدماغ، ونتائج لا تزال مخيفة نسبيًا لأنها كانت في أشخاص مصابين بدرجة خفيفة”.

اعتمدت الباحثة وفريقها على مصدر غني بالبيانات وهو البنك الحيوي في المملكة المتحدة، قبل أن تبدأ جائحة كوفيد-19، وركز الباحثون على 401 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 51 و 81 عامًا ثبتت إصابتهم بـ كوفيد-19، وفقًا للبيانات السريرية المرتبطة بدراسة “بيوبانك” تمت دعوتهم مرة أخرى لإجراء فحص ثانٍ للدماغ.

وتمت مطابقتهم وفقًا لمعدلات مجموعة “كوفيد الإيجابية” من السمنة وضغط الدم والتدخين والسكري، بالإضافة إلى حالتهم الاجتماعية والاقتصادية والعمر والجنس.

ولاحظ الباحثون عرضا شائعا بين أولئك الذين أصيبوا بـ كوفيد-19، يُعرف بالمادة الرمادية في الدماغ ، فضلاً عن ارتفاع معدل التشوهات. في أنسجة المخ.