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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد النبوي يروج لـ راجعين يا هوى ببوستر دعائي

خالد النبوى
خالد النبوى

نشر الفنان خالد النبوى البوستر الدعائى لمسلسله “راجعين يا هوى” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

وعلق خالد النبوى : “ راجعين يا هوى.. رمضان 2022، قصة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما.. وبعودة يا رمضان”.

ويشارك في مسلسل راجعين يا هوى بجانب الفنان خالد النبوي، مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم  نور اللبنانية، هنا شيحة، إسلام إبراهيم، إسلام جمال، أنوشكا، وفاء عامر، تميم عبده، صفاء الطوخي، أحمد بدير، سلمى أبو ضيف، هدى المفتي، وطه دسوقي، إضافة إلى العديد من الفنانين الشباب الموهوبين، من بينهم  جلا هشام، سالي حماد، ريهام الشنواني، ونانسي هلال، ومن إنتاج أروما ستوديوز.

وكشفت  المتحدة للخدمات الإعلامية عن البوستر الدعائي لمسلسل "راجعين يا هوى" لخالد النبوي والمنتظر عرضه في رمضان 2022.

مسلسل "راجعين يا هوى" مأخوذ عن مسلسل إذاعي قديم من إبداعات الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة درامية للمؤلف سليمان عبدالمالك، وبدأ فريق العمل في تصويره شهر يناير الماضي.

خالد النبوى ونور النبوى

يتعاون الفنان خالد النبوي مع نجله نور لأول مرة  في مسلسل يحمل اسم «راجعين يا هوا»، والذي سيتم عرضه في  الموسم الرمضاني المقبل 2022.

ويجسد خالد النبوي شخصية شقيق والد نور، المسلسل قصة الكاتب الكبير الراحل أسامه أنور عكاشة وإخراج محمد سلامة، معالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وبطولة كوكبة من النجوم منهم خالد النبوي، نور، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، أحمد خالد صالح، كريم قاسم.

خالد النبوي يشوق جمهوره لمسلسل لون البحر
شارك الفنان خالد النبوي، جمهوره بصورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر خالد النبوي، من كواليس مسلسله الجديد لون البحر،وكتب النبوي معلقا من خلال صورته:صباح الفل#عمر_شاهين #لون_البحرقريبًا.

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