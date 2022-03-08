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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صانعة لمجد الوطن.. رسالة انتصار السيسي لسيدات مصر في يوم المرأة العالمي|شاهد

السيدة انتصار حرم
السيدة انتصار حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي

توجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتهنئة والتحية للمرأة المصرية، بمناسبة يوم المرأة العالمي. 

وتحرص على الدوام السيدة انتصار السيسي على تقديم المساندة للمرأة المصرية والعربية، حيث قالت في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": في يوم المرأة العالمي، أتوجه لكل نساء مصر بتحية فخر وتقدير، فعلى مدى التاريخ كانت المرأة المصرية هي الصانع لمجد الوطن الذي يستمد عظمته من عبقريتها، كأم حنونة، وزوجة وفية، وأخت فاضلة، وابنة تملأ الحياة بهجة وسعادة".

وتابعت: "تحية لعظيمات مصر وفتياتها، فبهن وبتضحياتهن ستحيا على الدوام مصر الكبيرة".

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