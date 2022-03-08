محافظة السويس تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك

أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس علي جميع الأجهزة المعنية برفع درجة الاستعداد لكافة المرافق والخدمات بمناسبة قرب حلول الشهر المبارك.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده المحافظ اليوم ، بحضور الدكتور عبدالله رمضان ، نائب المحافظ و خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد رضوان مساعد مدير الأمن ورؤساء الأحياء ومديري المديريات ورؤساء المصالح الحكومية للوقوف على استعدادات جميع الجهات التنفيذية لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وفي المؤتمر أعطى المحافظ توجيهاته لرؤساء الأحياء ومديرى (المرور والمياه بأشغال بورتوفيق والرى والمرافق والإسعاف والتموين والطب البيطرى والصحة والكهرباء والأوقاف والمنطقة الأزهرية والصرف الصحي والأزمات وشرطة المرافق ) والجهات المعنية بالاستعداد الجاد لاستقبال الشهر الكريم وتنفيذ كافة التوجيهات والإجراءات المطلوبة لراحة وخدمة المواطنين .

أكد المحافظ علي مدير عام الصحة باستمرار مواجهة فيروس كورونا المستجد ومتابعة غرف العزل بالمستشفيات.

قدم المحافظ الشكر مدير عام الصحة لدور مديرية الصحة خلال الفترة السابقة وإجراء عدد من العمليات المتنوعة منها ٤٦٠عملية خلال ٦اشهر بقسم القسطرة التداخلية منذ افتتاحه سواء لمرضي من السويس أو من المحافظات الأخري .

أكد صقر علي القيادات التنفيذية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في جميع القطاعات والمصالح الحكومية.

وشدد المحافظ علي رؤساء الأحياء بالتواجد بالشارع السويسي لحل مشاكل المواطنين وتكثيف أعمال النظافة ومنع اي تعديات او اشغالات والتفاعل مع المواطنين.

وأشار المحافظ علي ممثلي ومدير مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية علي الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المحددة من قبل مجلس الوزراء للحفاظ علي سلامة المواطنين. وتنظيم مسابقتين لحفظ القران الكريم لجميع الاعمار السنية خلال شهر رمضان الكريم .