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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ربنا يديم الحب..رامي جمال يوجه الشكر لجمهوره

صدى البلد

حرص الفنان،رامي جمال،توجيه الشكر والتقدير لجمهوره من خلال صورة له نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب رامي جمال لجمهوره من خلال صورته:عاوز اشكر ربنا علي نعم كتير اولها توفيقه وستره وحبكم اللي فعلا بحس انه نعمه متتقدرش انا عمري ما حسيت ان علاقتي بيكم علاقه فنان بجمهور دائما بحس في عيون اللي بشوفهم اني حد من قرايبهم ربنا يديم الحب ويقدرني اكون احسن مما تتخيلو .

 

وروج المطرب رامي جمال، لحفلة جديدة له في القاهرة بعد حفلته المميزة بالرياض .

وكتب: “خيراً و لأول مرة معاً في أكبر وأضخم حفلات القاهرة من جديد..! بوب ميوزيك فيستيفال يجمع بين السوبر ستارز #رامي_صبري ، #رامي_جمال و #بهاء_سلطان - يوم الجمعة 18 مارس، لأول مرة في قلب القاهرة بالمسرح المكشوف بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات - مدينة نصر”.
 

 

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