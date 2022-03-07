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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامى جمال يشارك جمهوره بصور له من حفله الغنائي في كلية تجارة عين شمس

صدى البلد

نشر الفنان رامى جمال ، عدة صور له ،  من حفله الغنائي في كلية تجارة عين شمس ، وذلك  عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

 

وعلق رامى جمال “ من حفل كليه تجاره عين شمس امبارح من اجمل الحفلات اللي حضرتها مين كان موجود امبارح  ”.

 

 

وروج المطرب رامي جمال، لحفلة جديدة له في القاهرة بعد حفلته المميزة بالرياض .

وكتب: “خيراً و لأول مرة معاً في أكبر وأضخم حفلات القاهرة من جديد..! بوب ميوزيك فيستيفال يجمع بين السوبر ستارز #رامي_صبري ، #رامي_جمال و #بهاء_سلطان - يوم الجمعة 18 مارس، لأول مرة في قلب القاهرة بالمسرح المكشوف بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات - مدينة نصر”.

تجارة عين شمس رامي صبري الفنان رامي جمال بهاء سلطان رامي جمال

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