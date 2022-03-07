رامى جمال يشارك جمهوره بصور له من حفله الغنائي في كلية تجارة عين شمس

نشر الفنان رامى جمال ، عدة صور له ، من حفله الغنائي في كلية تجارة عين شمس ، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلق رامى جمال “ من حفل كليه تجاره عين شمس امبارح من اجمل الحفلات اللي حضرتها مين كان موجود امبارح ”.

وروج المطرب رامي جمال، لحفلة جديدة له في القاهرة بعد حفلته المميزة بالرياض .

وكتب: “خيراً و لأول مرة معاً في أكبر وأضخم حفلات القاهرة من جديد..! بوب ميوزيك فيستيفال يجمع بين السوبر ستارز #رامي_صبري ، #رامي_جمال و #بهاء_سلطان - يوم الجمعة 18 مارس، لأول مرة في قلب القاهرة بالمسرح المكشوف بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات - مدينة نصر”.