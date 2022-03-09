البيت الأبيض: البنتاجون يدرس سبل مساعدة أوكرانيا عسكريا.. فيديو

قالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن البنتاجون يدرس سبل مساعدة أوكرانيا عسكريا، مؤكدة أن واشنطن تجري مباحثات إضافية مع فنزويلا بشان أسواق النفط.

وأضافت جين ساكي، خلال كلمة ألقتها بمؤتمر صحفي، أن واشنطن تتواصل مع الناتو بشأن إرسال طائرات حربية إلى أوكرانيا .

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن وزراء دفاع الناتو يناقشون ملف تزويد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة، مؤكدة: “سنوفر حزمة من أدوات الدعم للرئيس الأوكراني”.

وأشارت جين ساكي، إلى أن الرئيس جو بايدن أطلع زعماء الكونجرس على الوضع في أوكرانيا .



