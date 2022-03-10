تضحياتهم لم تذهب هباء.. كرم جبر يوجه رسالة لأسر الشهداء

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام، إن أهالي الشهداء مشاعرهم تفتت الصخر في القلوب أن أهالي الشهداء تحدثوا مع الرئيس بمشاعر قوية جدا ومنهم من قال لو عندي ابن تاني هسلمهم فداء لمصر.



وأضاف كرم جبر خلال لقاءه ببرنامج " من مصر " المذاع على قناة cbc، أن وراء كل شهيد قيمة انسانية عظيمة ونبيلة والأسر التي قدمت شهداء لم يذهبون هباء وهم احياء ونحن نعيش بأمان بسبب تضحياتهم



وتابع أن أراضي سيناء ارتوت بدماء الشهداء ومفرقتش بين مسلم أو مسيحي، ورصاص الجبناء لم بفرق بين احد، والإرهاب الذي يقتل يقتل ابن بلدة ولم يوجه رصاصة واحده للعدو الحقيقي وبأي منطق وحق ودين تقتل الشباب .

وتابع أن ارضنا من يدخلها سالم أمن يعيش فيها ومن يدخل بالارهاب يدفع في ثراها والتجارب تؤكد كده .