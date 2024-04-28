مش هتقطع تاني.. توجيهات جديدة من الحكومة لوقف انقطاع الكهرباء.. اعرف الأسباب

أصدر مجلس الوزراء قرارًا بوقف انقطاع الكهرباء خلال فترة احتفالات المسيحيين بأعيادهم، وذلك بهدف تيسير أوضاعهم خلال هذه المناسبات، متماشياً مع الإجراءات التي تم اتخاذها خلال شهر رمضان.

وقف انقطاع الكهرباء

وقف انقطاع الكهرباء

وتبدأ احتفالات الإخوة الأقباط بأعيادهم من اليوم الأحد 28 أبريل 2024، الذي يعتبر بداية أسبوع الآلام، وتستمر حتى يوم الأحد، 5 مايو، احتفالاً بـ عيد القيامة المجيد.

من جانبه، أعلن محمد الحمصاني، المُتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه تم اتخاذ قرار من المجلس بوقف عمليات تخفيف الأحمال الكهربائية في مصر خلال الأيام القادمة، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الإخوة الأقباط، كما جرى خلال شهر رمضان المبارك.

وخلال مداخلته في برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أوضح الحمصاني أن وزارة الكهرباء قد اعتنت سابقاً بمراعاة احتياجات الطلاب خلال فترات التخفيف، وسيتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لضمان استمرار هذا التوازن خلال فترة الامتحانات.

وأكد الحمصاني أن الهدف الرئيس للدولة وقف عمليات تخفيف الأحمال، مشيراً إلى أن شبكة الكهرباء الحالية تستطيع تلبية احتياجات مصر من الكهرباء، لكن هناك ضغطًا يتعلق بتوفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، الأمر الذي يتطلب سيولة نقدية.

وأوضح أن الصفقات الدولية والدعم الخارجي سيأتيان تدريجيًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تأخذ في اعتبارها أولويات المواطنين بالنسبة للسلع الغذائية والأدوية واحتياجات الصناعات. كما أشار إلى أهمية تحمل الحكومة للعبء المالي لتخفيف الأحمال الكهربائية، لضمان عدم التأثير على الأولويات الأخرى.

وعددت الشركة القابضة لكهرباء مصر أسباب اللجوء إلى العمل بخطة تخفيف الأحمال على ىالشبكة القومية للكهرباء كالتالي:

نقص الوقود المقدم لمحطات توليد الكهرباء مما يؤدي إلى انخفاض الطاقة المولدة لكفاية احتياجات المواطنين. زيادة الاستهلاك اليومي للمواطنين من الكهرباء. عدم اتباع أساليب الترشيد التي أقرتها الوزارة في استهلاك الكهرباء. ارتفاع معدلات سرقة التيار الكهربائي.

كان مجلس الوزراء اعتمد جداول تخفيف الأحمال خلال شهر يوليو لعام 2023، بعد ارتفاع الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء لأرقام غير مسبوقة في التاريخ.

وأطلقت الشركة القابضة لكهرباء مصر، خدمة إلكترونية لمساعدة المشتركين من ذوي الهمم من المكفوفين فى الحصول على الخدمات من خلال تطبيق خدمات الكهرباء للمكفوفين.

ويقدم التطبيق الخدمات بالصوت ومساعدة المكفوفين فى اختيار الخدمة التي يحتاجها من بين 26 خدمة إلكترونية على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

وقررت الشركة القابضة لكهرباء مصر تعميم دليل خدمات الكهرباء بلغة برايل لذوي الهمم من المكفوفين بجميع شركات توزيع، وكانت البداية بإطلاق التطبيق في شركة القناة لتوزيع الكهرباء.