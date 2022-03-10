رغم دعم رئيسهم لبوتين.. عشرات البيلاروسيين ينضمون للقوات الأوكرانية المقاتلة لروسيا.. فيديو

عرضت فضائية "يورونيوز"، مقطع فيديو يرصد بيلاروسيون يعيشون في العاصمة الأوكرانية كييف، ويلتحقون بصفوف القتال ضد روسيا، وهذا عكس رئيسهم الداعم المطلق لـ الرئيس الروسي بوتين.

وأضاف المقطع، أن عشرات البيلاروسيين الذين يعيشون في أوكرانيا وأوروبا التحقوا على نطاق واسع بفيلق بيلاروس للقتال والدفاع عن كييف ضد الغزو الروسي.



وتابع أنه بالرغم من مساندة غير رسمية لبيلاروس ورئيسها الحليف ألكسندر لوكاشنكو لـ بوتين والغزو الروسي لأوكرانيا، لكن فضل هؤلاء المتطوعون الوقوف إلى جانب أوكرانيا.



ونوه المقطع أنه ينضم كل يوم ما يصل إلى 20 مقاتلاً بيلاروسيًا جديدًا إلى فيلق القتال المتميز الذي تعمل جنبًا إلى جنب مع الجيش الأوكراني ووحدات الدفاع الإقليمية الأوكرانية.