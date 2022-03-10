فيريرا وأبو جبل يحضران المؤتمر الصحفي قبل مباراة الوداد المغربي

دوري أبطال أفريقيا..

تقرر حضور البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ومحمد أبوجبل حارس مرمى الأبيض المؤتمر الصحفي المقرر له في الخامسة مساء اليوم باستاد القاهرة، للحديث عن مباراة الوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا.



ويلتقي الزمالك مع الوداد غدا الجمعة باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



ويدير اللقاء طاقم تحكيم من بوروندي يضم كلا من : باسيفيك نيمانا حكما للساحة، وإيميري نيونجابو مساعدا أول، وباسكال نديمنزيجو مساعدا ثانيا، وجورجيه جاتوجاتو حكما رابعا.



ويراقب المباراة جمال سالم من ليبيا، والمنسق العام أمين محمد ديجاما من چيبوتي، والمنسق الأمني هشام محمد أحمد من السودان، والمنسق الإعلامي محمد ثابت من مصر، ومنسق كوڤيد 19 هاني الشهيدي من مصر .