السيد القصير: ننفذ 332 مركز خدمات زراعية بالمرحلة الأولى لحياة كريمة.. فيديو

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروع حياة كريمة مشروع عملاق، معقبا: "العالم كله أشاد بمبادرة حياة كريمة".

وأضاف "السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي"، خلال حواره مع الإعلامي "خالد ميري"، ببرنامج "كلمة السر"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "مشروع حياة كريمة يغير وجه الحياة لسكان الريف المصري".

وأشار: "لدينا 332 مركز خدمات زراعية خلال المرحلة الأولى لحياة كريمة، يتضمن وحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعي وجمعية زراعية، ومركز تجميع ألبان"، مؤكدا: "نقدم كل الدعم في هذا المشروع".

