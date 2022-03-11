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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

80 عملا.. تفاصيل أفلام نتفليكس في 2022

صدى البلد

تعزز نتفليكس، التي يتصدر أحد إنتاجاتها، "قوة الكلب - The Power Of The Dog" سباق الأعمال المرشحة لنيل جوائز الأوسكار، موقعها في هوليوود لعام 2022 مع مجموعة أفلام ومسلسلات تزخر بالكثير من الأسماء البارزة في السينما.

وتطلق المجموعة الأمريكية العملاقة في مجال البث التدفقي أكثر من 80 فيلماً روائياً طويلاً في عام 2022، بعد أن باتت لاعباً رئيسياً في السينما بفضل سلسلة أعمال ناجحة ("لا تنظر لأعلى - Don't Look Up" في 2021 و"روما" في 2018  و"قوة الكلب" في 2021).

أفلام نتفليكس:

وتضم أفلام نتفليكس الدولية أسماء كبيرة من هوليوود في الإخراج والتمثيل، من أمثال جيسيكا شاستين وجود أباتو وجييرمو ديل تورو وريان جوسلينج ودانيال كريج.. وبلغت ذروتها في "الرجل الرمادي - The Gray Man"، وهو إنتاج ضخم للمنصة.

فيلم 

هذا الفيلم الذي يحمل توقيع الأخوين أنطوني وجوزف روسو، وهما صاحبا الكثير من النجاحات في عالم مارفل، سيكون الجزء الأول من سلسلة أفلام حركة مستندة إلى رواية تحمل الاسم عينه من تأليف مارك جريني، المشارك في تأليف مغامرات جيسون بورن.

ويجسد ريان جوسلينج الشخصية المركزية في الفيلم، وهو عميل سابق في وكالة الاستخبارات المركزية يتحول إلى قاتل محترف، بمواجهة كريس إيفانز وكوكبة من النجوم الآخرين بينهم آنا دي أرماس وفاجنر مورا ودانوش وريجيه جان باج.
كذلك ستبث نتفليكس هذا العام فيلم "Knives Out 2" حيث يستعيد دانيال كريج دوره كمحقق خاص لحل لغز جديد في اليونان محاطاً بإدوارد نورتون وجانيل موني وكيت هدسون.

وفي فرنسا، تستغل نتفليكس أيضاً تتمات الأفلام الناجحة مع عودة نجمها عمر سي، بموجب عقد لسنوات مع المنصة، مع فيلم "Loin du periph" الذي يشكل تتمة L'autre cote du periph" الصادر في 2012.

نتفليكس قوة الكلب بسبب انقطاع الكهرباء افلام نتفليكس

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