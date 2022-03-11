تونس.. تحذيرات طبية من عودة انتشار جائحة كورونا

أكد رئيس الحملة الوطنية التونسية للتلقيح ضد كورونا هاشمي الوزير أن مستوى المناعة ضد كورونا ينخفض بمرور مدة تصل إلى 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، لافتا إلى إمكانية عودة انتشار جائحة كورونا في شكل ارتدادات قد تكون من عواقبها تسجيل زيادة في الاصابات.

ونبه رئيس الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا في تصريح لاذاعة الديوان إف إم، من أن حاملي الأمراض المزمنة كالسكري والسمنة وضغط الدم والأشخاص المسنين عادة ما تكون لهم عوامل اختطار اكثر بما يشير الى ضرورة تلقيهم لجرعة تعزيز المناعة حتى يكونوا بمنأى عن اية تعكرات ناتجة لتعرضهم للاصابة بكورونا في الفترة المقبلة.

وقال الوزير إن تراجع الإقبال على مراكز التلقيح بلغ في الفترة الأخيرة مستوى قياسيا حيث أن نسبة الأشخاص الملقحين يوميا لا تتجاوز 1 بالمائة من مجموع المدعوين الى مراكز التلقيح البالغ عددها 100 مركز بكامل جهات البلاد.