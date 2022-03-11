للترويج للاستثمار العقاري بمصر.. وزيرة الهجرة تجتمع مع إحدى الشركات المصرية بكندا

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد/ كريم بطرس، أحد مؤسسي شركة "طيبة سكيب" المصرية في كندا المتخصصة في تنظيم المعارض الدولية، هذا إلى جانب وفد من كبار المطورين العقاريين في مصر.

في مستهل اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالمستثمر المصري والوفد المشارك من كبرى شركات التطوير العقاري، ووافقت سيادتها على رعاية وزارة الهجرة للمعرض نظرًا لأهمية تنظيم فعاليات محترفة لتصدير العقارات المصرية في كندا بالتعاون مع وزارة الإسكان، من أجل الترويج للمدن الجديدة والمشروعات القومية التي أصبحت من أبرز ملامح الجمهورية الجديدة، وحتى يطّلع المصريين في الخارج -والمجتمعات الأجنبية التي يعيشون بها- على ما وصلت إليه مصر من تقدم وتنمية وازدهار في وقت قياسي.

كما أوضحت وزيرة الهجرة أن هذا المعرض لابد أن يكون وسيلة هامة للاستفادة منه في الترويج لمبادرات ومشروعات وطنية أخرى وعلى رأسها المشروع القومي العظيم "حياة كريمة" لتنمية وتطوير الريف المصري والذي أطلقه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أهمية مشاركة البنوك الوطنية في مثل هذا المعرض لتسهيل عملية السداد أو التحويلات سواء فيما يتعلق بدعم مشروع "حياة كريمة" أو شراء عقارات في مصر من خلال المعرض.

كما أضافت الوزيرة بأنها ستشارك في افتتاح المعرض لأنه بمثابة فرصة للترويج لكل ما يجري في الدولة المصرية من إنجازات، كما أن الوزارة ستخصص جناحًا لها داخل المعرض لعرض أعمالها ومبادراتها، فضلا عن فرصة التواصل مع أبناء الجالية المصرية في كندا، مشيرة إلى أن المصريين في الخارج هم الأداة الأكثر فاعلية في الترويج للدولة.

من جانبه، أعرب السيد/ كريم بطرس عن امتنانه بلقاء وزيرة الهجرة وبمشاركتها المقررة في افتتاح المعرض، والمقرر إقامته على مساحة 8000 متر في مركز المؤتمرات الدولية بمسيساجا في مقاطعة أونتاريو بمدينة تورنتو الكندية خلال الفترة القادمة من 27 مايو وحتى 2 يونيو 2022.

وتابع: "إن لدينا توقعات كبرى بنجاح هذا المعرض وتحقيقه لأرباح مرتفعة"، مؤكدًا على ضرورة أن يبذل المصريون في الخارج جهودا كبيرة من أجل مساندة ومؤازرة الدولة المصرية قائلا: "إن مصر في القلب وواجبنا في هذا التوقيت هو الترويج لكل الإنجازات التي تحدث بها والمعرض يعد انعكاسا لذلك".

من جانبهم، أعرب وفد المطورين العقاريين بامتنانهم للقاء وزيرة الهجرة ورحبوا بالمشاركة في المعرض كأول وأكبر معرض تصدير عقاري يقام في كندا، ولأول مرة يتم التعامل المباشر بين المطورين العقاريين والمصريين في كندا أو المستثمرين الكنديين الراغبين في تملك عقار في مصر سواء سكني أو تجاري.