عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شاب مصري ينقذ طفلين يمنيين بـ أوكرانيا.. ووزيرة الهجرة توجه رسالة له

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

ثمَّنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بطولة الشاب المصري إسلام العشيري المقيم في أوكرانيا، والذي أنقذ طفلين يمنيين عُلقّا وسط الأزمة الدائرة هناك.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم، خلال اتصال هاتفي أجرته بالشاب المصري، عن فخرها واعتزازها بشجاعته وإقدامه، والذي يؤكد أن هذه هي صفات المصريين الحقيقية، إذ إنهم يتحلون بالمروءة والنُبل مع الجميع دون تمييز وقالت: "هذا ما تفرضه علينا الإنسانية في كل مكان".

من جانبه، تقدم الشاب المصري إسلام العشيري بخالص الشكر والامتنان لوزيرة الهجرة على تواصلها معه، مؤكدًا أنه أقدم على ذلك من منطلق مصريته ووطنيته وشعوره بالمسئولية، فهذا هو المعدن الحقيقي للمصريين.

برلمانية: رصد أسباب الهجرة غير الشرعية ضرورة.. ونسعى لنكون دولة جاذبة للشباب

مجلس النواب يوافق على عدة مواد بمشروع تعديلات قانون الهجرة غير الشرعية

وأشاد "العشيري" بحرص القيادة السياسية في مصر على حياة أبناء الجالية المصرية في أوكرانيا ومستقبل الطلبة المصريين الدارسين هناك، مثمنًا دور وزارة الهجرة المصرية وجهودها في ذلك وتواصلها المستمر ودعمها الذي لا ينقطع.

واستجاب الشاب المصري لاستغاثة أطلقها والد الطفلين الذي ترك عائلته في أوكرانيا وعاد لليمن قبل أن تنفجر الحرب هناك، ليبقى طفلاه "كريم" و"أمير" عالقين وسط إطلاق النار في بلدة ريفية بالقرب من مدينة كييف.

وكان إسلام العشيري -الذي يعمل مرشدًا سياحيًا في أوكرانيا- قد استجاب لاستغاثة أطلقها والد الطفلين اليمنيين اللذين كانا عالقين وسط إطلاق النار في بلدة ريفية بالقرب من مدينة كييف، حيث قطع "العشيري" أكثر من 500 كيلومتر برًا من مدينة لفيف (غرب) حتى العاصمة كييف -الواقعة تحت رقابة جوية روسية وحظر تجوال أوكراني- من أجل إنقاذ الطفلين.

المصريين بالخارج وزيرة الدولة للهجرة أوكرانيا السفيرة نبيلة مكرم القيادة السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سلع أساسية بـ "السعر القديم".. خطة الحكومة لإغراق السوق قبل رمضان

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-3-2022

المالية: حوافز جديدة لتعميق دور القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل

بعد تحذير الحكومة.. الحبس عامين وغرامة 500 مليون جنيه للتلاعب في أسعار السلع

بداية من الخميس..الأرصاد: تساقط أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

البيض الأورجانيك |كيف يتم إنتاجه وماهو سعره بالأسواق؟

ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى فى 19 شهرا

تحذيرات شديدة من تقلبات الطقس.. الأرصاد تكشف عن تعرض البلاد لمنخفض جوي جديد

ترشيحاتنا

سمير كمونة: فيريرا أفضل من موسيماني.. وجوزيه «فشل» خارج الأهلي

روسيا تكشف وثائق تثبت استعداد أوكرانيا للهجوم على دونباس في مارس.. صور

وزير النقل يشهد توقيع بروتوكول إنشاء كوبري للسيارات على النيل بالدقهلية

شاب مصري ينقذ طفلين يمنيين بـ أوكرانيا.. ووزيرة الهجرة توجه رسالة له

بحضور السيسي.. ندوة تثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد

النفط يواصل ارتفاعه بعد الحظر الأمريكي للواردات الروسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذيرات شديدة من تقلبات الطقس.. الأرصاد تكشف عن تعرض البلاد لمنخفض جوي جديد

بعد إثارته للجدل.. سر شباب الممثل الصيني شاندو تان صاحب الـ 56 عامًا|صور

هل يعود مجدي الهواري لغادة عادل.. شواهد حقيقية تؤكد الحب المتبادل

طريقة عمل الفراخ ناجتس بوصفات متنوعة وبأشكال شهية للأطفال

فيديو

توفير السلع بأسعار وكميات مناسبة ..خطة الحكومة لاستقبال شهر رمضان

أعراض كورونا الخفيفة تدمر عضوًا حيويًا في الجسم.. تعرف عليه |فيديو جراف

إعلان على الإنترنت .. أوكراني يعرض دبابة روسية للبيع

تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية بسنت ضحية الصور المفبركة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ