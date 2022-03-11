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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حبس عصابة في سرقة 1.2 مليون جنيه|كيف واجه القانون جريمة السرقة بالإكراه

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

قرر مدير نيابة المنشأة والعسيرات جنوب محافظة سوهاج، حبس تشكيل عصابي 5 أيام على ذمة التحقيق، وياتي ذلك عقب قيام أفراد التشكيل بسرقة شخصين بالإكراه تحت تهديد السلاح، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت مليونا و 270 ألف جنيه، وذلك على الطريق الزراعى بدائرة مركز العسيرات.

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بتقدم شخصين ببلاغ إلى المركز يفيد تعرضهم علمية سرقة بالإكراة تحت تهديد السلاح وذلك أثناء تواجدهما على الطريق الزراعى بدائرة مركز العسيرات والإستيلاء منهما على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت المليون جنيه.

وحذر قانون العقوبات من جرائم السرقة، حيث وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه التعدي على حق غيره، وخاصة إذا كان التعدي بالإكراه.

وواجهت المادة 314 من قانون القانون جريمة السرقة بالاكراه حيث نصت على أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، كل من ارتكب سرقة بالإكراه، سواء في الطرق العامة أو وسائل النقل، وفى حالة إصابة مالك السيارة بجروح، فتتحول الجريمة من جنحة سرقة إلى جناية".

فيما نصت المادة 18 على ان يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات من ارتكب جريمة سرقة، لم يتوفر فيها أي جروح أو إصابات أو تكون بالإكراه.

محافظة سوهاج تشكيل عصابى امن سوهاج جريمة سرقة سرقة بالاكراه

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