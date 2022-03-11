تركي آل الشيخ: نويت الحج هذا العام.. أسأل الله أن يكتبها لي



أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن نيته لأداء فريضة الحج هذا العام.



وقال تركي آل الشيخ: "إن الله عطانا عمر.. نويت الحج إلى بيت الله الحرام هذه السنة.. فرضي ما حجيته، وأسال الله أن يكتبها لي على خير.. آمين".



يذكر أن فعاليات موسم الرياض 2021 بدأت نسختها الثانية، يوم 20 أكتوبر الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لـ رقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.





