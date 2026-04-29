ضبط أدوية ومستلزمات طبية محظورة في منشأة غير مرخصة بكفر الشيخ

تمكنت إدارة العلاج الحر بكفر الشيخ، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، من ضبط منشأة طبية غير مرخصة يديرها شخص ينتحل صفة طبيب، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاءت هذه الحملة بناءً علي توجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية ومتابعة التراخيص الخاصة وإغلاق العيادات غير المرخصة والمعامل والمراكز الطبية.

قاد الحملة الدكتور ياسر بديوي، رئيس قسم العلاج الحر، وايمان النحراوي نائب رئيس مجلس المدينة، والدكتور هيثم جودة، والدكتور محمد الجزار مفتشين العلاج الحر بالإدارة الصحية بمطوبس، وأسامة لبيب، المفتش بإدارة تموين مطوبس.

وناشدت رئاسة مركز ومدينة مطوبس المواطنين بضرورة توخي الحذر وسرعة الإبلاغ عن أي منشأة صحية أو غير صحية تقوم ببيع أو استخدام أو الاعلان عن أدوية أو حقن يشتبه في أن تكون مجهولة المصدر أو محظور تداولها خارج الصيدليات.

وأكدت استمرار الحملات على المنشآت الطبية غير المرخصة لضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين والتصدي لأي ممارسات لاستغلال المواطنين، والتعامل بمنتهى الحسم مع أي مخالفات بصفة دورية.