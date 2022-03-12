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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل الكهرباء عن 16 منطقة في كفر الشيخ .. اليوم

شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، اليوم السبت، عن لوحة بيلا الجديدة التابعة لهندسة كهرباء بيلا، وسيتم فصل التيار الكهربائي من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.

ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن المناطق التي ستشهد فصل التيار الكهربائي عنها.

‏‎وسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذيات الحوة، وأبو بدوي، وخروج 10 المرور،خروج 11 السلام،خروج 6،ابشان،المخبز الآلي، العلامية"، و تتأثر بفصل التيار الكهربائي كل من شارع الجمهورية،شارع بورسعيد، وشارع المنصورة، وقرية أبو بدوي وتوابعها،وقرية ابشان وتوابعها،وقرية العلامية وتوابعها، ومركز شرطة بيلا".

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أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، اليوم السبت،بعدد من المصالح الحكومية والمناطق بمدينة فوه ، لتركيب منظومة إطفاء بلوحة توزيع فوه ، وسيتم فصل التيار الكهربائي من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن المناطق التي ستشهد فصل التيار الكهربائي عنها.

‏‎وسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذيات أبو يوسف،والمحرقة، وستديون،وعربان، وصيدناوي،والحضانة ، المضرب،السيد رجب"، و تتأثر بفصل التيار الكهربائي كل من " المحكمة، النيابة الإدارية، مبنى مجلس مدينة فوه،مستشفى التأمين الصحي، بنك القاهرة، بنك مصر،مركز الشرطة".

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