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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جيل تقني يصنع الفرق .. إبداعات طلاب علوم البيانات جامعة حلوان التكنولوجية الدولية

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

نظّمت الكلية التكنولوجية بجامعة حلوان التكنولوجية الدولية المعرض الأول لمشاريع تخرج الفرقة الثانية – قسم تكنولوجيا المعلومات، وذلك برعاية من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وبدعم من الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. يأتي هذا الحدث ليجسد رؤية الجامعة في ربط المناهج الأكاديمية بالواقع العملي، وتشجيع الطلاب على تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة لمجموعة من التحديات المجتمعية والصناعية.
شارك في المعرض نخبة من طلاب قسم علوم البيانات، حيث عرضوا مشاريع متنوعة تمثل ما تعلموه من مفاهيم حديثة، تحت إشراف علمي متميز من الدكتور أحمد البنداري، وبمتابعة مستمرة من الدكتور أسامة القبيصي عميد الكلية، والدكتور حلمي الزغبي وكيل الكلية، والدكتور أنور سيد رئيس قسم علوم البيانات والأمن السيبراني.


واستعرض الطلاب مشروع MediaTrack وتم تصميم هذه المنصة لتعزيز سهولة الوصول، وتحسين الكفاءة، وتوفير تجربة سلسة للمرضى والأطباء وإداري المستشفيات، ويساعد المشروع المرضى والأطباء على إدارة أوقاتهم وحجوزاتهم بكفاءة، كذلك مشروع MaxAIAgent حيث يوفر ماكس أتمتة ذكية وقابلة للتكيف وفعالة، مما يعززالأنتاجية ويقلل من الجهد، ومشروع Yallachat وهو تطبيق دردشة متكامل يتيح للمستخدمين التواصل الفوري عبرالرسائل النصية والوسائط المتعددة، ويجمع المشروع بين واجهة أمامية حديثة ومتجاوبة تم تطويرها باستخدام HTML و CSS و  JavaScript ونظام خلفي قوي مبني باستخدام js.Node وjs.Express،مع استخدامIO.Socket  لتوفير الإتصال الفوري.

كذلك قدم طلاب علوم البيانات مشروع Facial Recognition وهو نظام التعرف الذكي على الوجوه ونظام المنزل الذكي، ومشروع SmartGlove وهو قفاز ذكي قادر على ترجمة لغة الإشارة إلى نص مقروء باستخدام تقنيات تعلم الألة. ويعتمد القفاز على أربعة مستشعرات لقياس حركة اليد واتجاهها، ومشروع SMARTHITU لأتمتة العمليات في جامعة حلوان الدولية التكنولوجية باستخدام تقنية إنترنت الأشياء، ومشروع Frienda StoreDataAnalysis يهدف مشروع"تحليل بيانات متجر فريندا" إلى دراسة شاملة لمبيعات وبيانات العملاء الخاصة بمتجر "فريندا"، بهدف استخراج رؤى قيمة تساعد في فهم سلوك الشراء لدى العملاء.
 

الكلية التكنولوجية بجامعة حلوان جامعة حلوان التكنولوجية الدولية قسم تكنولوجيا المعلومات الأمن السيبراني

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