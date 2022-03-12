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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

1.650 مليار دولار مساعدات أمريكية للأردن للعام الحالي

الأردن وامريكا
الأردن وامريكا

وافق الكونجرس الأمريكي، على تخصيص 1,650 مليار دولار كمنحة للأردن، ضمن موازنة الولايات المتحدة للعام 2022.

ووفق بنود الموازنة، التي صدرت الموافقة عليها ، فإن من هذه المبالغ سيتم تخصيص ما لا يقل عن 845,1 مليون دولار لدعم موازنة الحكومة الأردنية، إضافة إلى 425 مليون دولار كمساعدات عسكرية.

وعن توزيع هذه المساعدات، أظهر تقرير سابق لمركز أبحاث الكونجرس الامريكي، أن نحو 1,2 مليار دولار وجهت كمساعدات اقتصادية، والمبلغ المتبقي كمساعدات عسكرية.

وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، بحث مع نائبة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إيزوبيل كولمان برنامج المساعدات الأمريكية للأردن للفترة المقبلة وأولويات ومجالات التعاون التنموي المستقبلية.

وأعرب الشريدة، عن تطلع الحكومة الأردنية للمزيد من التعاون بين البلدين، سيما في ضوء التنسيق القائم لغايات “إبرام مذكرة تفاهم” جديدة بشأن المساعدات الأمريكية إلى المملكة للفترة المقبلة ابتداء من عام 2023.

المكتب الإعلامي في السفارة الأميركية، كان قد توقع أن يتم تخصيص 910.8 مليون دولار لتغطي كافة القطاعات الاقتصادية لموازنة عام 2022.

“من المجموع الكلي، سيتم تخصيص 475 مليون دولار كتحويل نقدي مباشر للميزانية، و147 مليون دولار لقطاع المياه، ونحو 91,457 مليون دولار للتنمية الاقتصادية وقطاع الطاقة، و77 مليون دولار لدعم قطاع الديمقراطية والحكم الرشيد، و80 مليون دولار لقطاع التعليم، ونحو 40,343 مليون دولار لقطاع الصحة”، بحسب المكتب الإعلامي.

السفيرة الأردنية في الولايات المتحدة دينا قعوار، كتبت عبر تويتر: “‏نثمن الدعم الذي أقره الكونجرس الأمريكي للمملكة ضمن موازنة العام 2022، والذي سيساهم في تخفيف الأعباء والتحديات التي يواجهها الأردن اليوم”.

وأضافت: “علاقة تاريخية متجذرة تنمو مع مرور الأعوام خدمة لمصالح شعبينا وبلدينا الصديقين”.

وفي فبراير 2018، وُقّعت مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة والأردن بقيمة 6.375 مليار دولار (1.275 مليار دولار سنوياً) ابتداء من العام المالي 2018 وحتى العام المالي 2022.

ويعقد الأردن الولايات المتحدة، حاليا، مفاوضات بشأن اتفاقية برنامج المساعدات الجديدة للأعوام (2023-2028).

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