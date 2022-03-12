الأردن: ارتفاع مخزون السدود إلى 85 مليون م3 بنسبة 30%

قالت وزارة المياه والري الأردنية إن المنخفض الجوي الاخير رفع حجم الامطار التراكمية الهاطلة منذ بداية الموسم المطري على جميع محافظات المملكة حتى صباح اليوم السبت حوالي 5890 مليون متر مكعب مشكلا ما نسبته 72% من المعدل السنوي طويل الامد، فيما رفد المنخفض الجوي الاخير من مياه الامطار وجريان الاودية السدود بنحو مليون و250 الف متر مكعب 1,250 مليون م3 لترفع التخزين الكلي للسدود الى 85 مليون م3 بنسبة 30% من طاقتها التخزينية البالغة حاليا 280 مليون م3.

وتركزت الكميات الداخلة في السدود الشمالية اعلاها في سد الملك طلال 800 الف م3 فيما لم يدخل سدود المملكة الجنوبية اية كميات.

وبينت الوزارة ان أعلى كمية امطار هطلت على عجلون وبلغت 17,4 ملم خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما سجلت محافظة عجلون معدلا عاما بلغ 10,5 ملم، عمان 4,4 ملم، البلقاء 6,7 ملم، مأدبا 2,5 ملم، الزرقاء 2,3 ملم، جرش 7,2 ملم، المفرق 1,2 ملم، اربد 5,8 ملم، الكرك 0,1 ملم، الطفيلة 0,1 ملم فيما لم تسجل معان والعقبة اية هطولات.

وحول معدلات الهطول بينت ان محطات الرصد التابعة لها سجلت نسبة امطار هاطلة من بداية الموسم الى المعدل طويل الامد في اربد 95,9%، عجلون 82,8%، جرش 48,3%، المفرق 50%، الزرقاء 75,8%، عمان 88,7%، السلط 94,5%، مادبا 61%، الكرك 53,3%، الطفيلة 38,3%، الشوبك 37%، معان 61%، العقبة 183%.

واوضحت الوزارة ان مجموع كميات مياه الأمطار التي دخلت على السدود من بداية الموسم المطري حوالي (44) مليون متر مكعب وان اعلى كميات مياه دخلت من المنخفض الاخير على سد الملك طلال وبلغت (800) الف متر مكعب لترفع نسبه التخزين فيه الى 65.7%.

وبينت أن هذه الكميات متقاربة مع العام الماضي بالنسبة للسدود المستخدمة للري باستثناء السدود التي تستخدم للشرب والري فان نسبة التخزين فيها متدنية وهي سد الوحدة الذي بلغت نسبة التخزين فيه 14.7% وسد الموجب بنسبه 3.3% من المخزون الكلي فيما بلغت نسبة التخزين في سد الوالة الذي يستخدم للتغذية الجوفية 13.7%.

اما السدود الجنوبية التي تستخدم للري وللاستخدامات الصناعية بلغت نسبة التخزين فيها قليلة جدا وهي سد التنور بلغت نسبة التخزين فيه اقل من واحد بالمئة وسدي الكرك واللجون حوالي 12% من مخزونهما الكلي.