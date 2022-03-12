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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد الفيشاوى يستأنف نشاطه الرياضي في الجيم بممارسة البوكسينج

الفيشاوي
الفيشاوي

 


شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره ومتابعيه، صورا له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر "الفيشاوي" في أحدث ظهور له من خلال الصور وهو يمارس التمارين الرياضية الشاقة والبوكسينج من داخل "الجيم" وعلق علي الصور قائلا: "نفس الوحش يوم مختلف".


ويُعرض حاليا للنجم أحمد الفيشاوي فيلم “قمر 14” وتدور أحداث الفيلم  في إطار رومانسي، حيث الكثير من الأحداث العاطفية التي تقع في ليلة “قمر 14”، وبجانب ياسمين رئيس، يشارك في بطولة الفيلم النجوم خالد النبوي، وغادة عادل، وأحمد الفيشاوي، وشيرين رضا، وأحمد مالك، ومي الغيطي، وأسماء أبو اليزيد، وأحمد حاتم، وخالد أنور، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

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IMG_٢٠٢٢٠٣١٢_٢١١٤٠٣
احمد الفيشاوي رياضة البوكسينج الجيم التمارين الرياضية في أحدث ظهور

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