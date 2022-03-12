عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

منى الدغيدي: لم أنوي تدوين نوني وحكاويها بكتاب.. والفضل لأسر ياسين.. فيديو

صدى البلد

عقد حفل توقيع كتاب "نوني وحكاويها" للكاتبة منى الدغيدي، اليوم السبت 12 مارس، في مقر مكتبة الدار المصرية اللبنانية في الزمالك، وأهدته لأفراد عائلاتها إذ وضعت صورة تجمعها بأفراد عائلتها على الغلاف ومن بينهم ابنها الفنان آسر ياسين وزوجته.


وقالت الكاتبة منى الدغيدي خلال حفل توقيع الكتاب، أنها لم تكن تنوي كتابة الكتاب بعد تدوين الحكايات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ولكن دفعتها الناشرة نورا رشاد لتدوين تلك الحكايات بكتاب لدار النشر المصرية اللبنانية، وتحمست لتوثيق حكاياتها للأحفاد والأجيال الجديدة.

 

وأضافت الدغيدى، أن أسرتها شجعتها على تحويل حكاياتها الي كتاب، خاصة نجليها إسلام والفنان آسر ياسين، وأشارت أنها بدأت تجربتها من خلال مجموعة قصص قصيرة، تحولت بعد ذلك الي ما جاء بالكتاب من حكايات وقصص حياتية متنوعة من طفولتها وحتى الان.

وأوضحت الدغيدى، أن الحكاية الأولى كانت عن هجرتها مع أسرتها من بورسعيد وذهابهم للسكن فى منطقة المعادي، وكيف كان لموشح " مولاى" للشيخ النقشبندي آثراً كبيرًا فى تحفيزها للكتابة والبدء فى سرد الحكايات التى تتناول تجربتها الحياتية باللهجة المصرية العامية البسيطة.

وكشفت الدغيدي خلال الجلسة الحوارية، موقف طريف مع ابنها الفنان اسر ياسين، عندما اصرت على سرد أحد حكاويه الخاصة أمام الجميع رغم اعتراضه، وطلبت منه أن ينزل من السيارة، لأنها تريد أن تتحدث كما تحب، فرضخ لها فى النهاية.

ويصدر الكتاب الأول للكاتبة المصرية عن الدار المصرية اللبنانية، وأهدته لأفراد عائلاتها إذ وضعت صورة تجمعها بأفراد عائلتها على الغلاف ومن بينهم ابنها الفنان آسر ياسين وزوجته.

وكان قد أعلن الفنان آسر ياسين، في وقت سابق، عن طرح والدته السيدة منى الدغيدي لأول كتاب لها تحت عنوان «نونى وحكاويها» وذلك من خلال صفحته الخاصة عبر موقع فيسبوك، حيث شارك الجمهور بمنشور خاص كتبته والدته عبر صفحتها.

 

وكتبت الكاتبة منى الدغيدي، قائلة «وأخيراً وليس بآخر بإذن الله وبفضله صدر كتابي الأول (نوني وحكاويها) في معرض الكتاب من بكره بمشيئة الرحمن وبعدها في المكتبات كلها».

وتابعت: «ألف ألف ألف شكر لكل صديقاتي وأصدقائي الفيسبوكيين اللي زقوني علشان ألم وأجمع نوني وحكاويها في كتاب وبعديها كمان ساندتوني ودعمتوني بآرائكم المشجعة اللي كنتم بتكتبوها».

واستكملت: «اللي سقعان وقاعد في البيت ومأنتخ في البرد ممكن يطلب الكتاب أونلاين، يعني ممكن الكتاب يوصل لكم لحاااااد البيت كمان، أظن بقى مفيش دلع أكتر من كده، والأهم بقى إني نفسي أعرف رأيكم في الحكاوي بعد ما تقرأوها بإذن الله ملحوظة مهمة الشباب آسر وإسلام أما قرأوا بعض الحكاوي قرروا بالتضامن مع أشروف زوجي العزيز إنهم يعملوا كتاب هما كمان ويردوا على اللي كل اللي كتبته حرف حرف وقال إيه عايزين يسموه عيلة نوني المقهورين وحكاويهم».

WhatsApp Image 2022-03-12 at 9.12.47 PM
WhatsApp Image 2022-03-12 at 9.12.47 PM
WhatsApp Image 2022-03-12 at 9.12.48 PM (1)
WhatsApp Image 2022-03-12 at 9.12.48 PM (1)
WhatsApp Image 2022-03-12 at 9.12.48 PM (2)
WhatsApp Image 2022-03-12 at 9.12.48 PM (2)
WhatsApp Image 2022-03-12 at 9.12.48 PM (3)
WhatsApp Image 2022-03-12 at 9.12.48 PM (3)
WhatsApp Image 2022-03-12 at 9.12.48 PM
WhatsApp Image 2022-03-12 at 9.12.48 PM
الفنان آسر ياسين نوني وحكاويها كتاب نوني وحكاويها منى الدغيدي كتاب منى الدغيدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. الزمالك يودع بطولة دوري أبطال إفريقيا

رسميًا.. كريستيانو رونالدو أكثر من سجّل أهدافًا في تاريخ كرة القدم

بعد الخسارة من الوداد.. اشتباك بالأيدي بين أبو جبل ومشجعي الزمالك.. فيديو وصور

تعرض الفنانة منى عبد الغني لحادث سيارة.. تفاصيل

غلق مسجد الإمام الحسين بسبب الصيانة والترميم حتى نهاية شهر رمضان

وفاة المخرج إبراهيم الكردي والعزاء غدا

بث مباشر لحظة بلحظة مباراة بيترو أتليتكو ضد ساجرادا اسبيرانسا (تحديث)

الأرصاد: طقس شهر رمضان جيد والرطوبة منخفضة

ترشيحاتنا

حالة الطقس.. موجة أمطار وأجواء شديدة البرودة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

الطقس متقلب.. الأرصاد: درجات الحراة تبدأ في الارتفاع بعد 10 أيام.. فيديو

التنمية المحلية : معارض ثابتة ومتحركة لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين |فيديو

مجلس الدولة: عقد مقابلات شخصية للمتخلفين عن التقديم لشغل الوظائف

هاتريك رونالدو.. مانشستر يونايتد يهزم توتنهام 3-2 في مباراة مثيرة

بشكل رقمي.. الكشف عن أسرار لوحة الموناليزا في معرض رقمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد موجة غلاء الأسعار .. كيف تشتري ياميش رمضان بأرخص ثمن؟

مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

بقطع رأسها.. فتاتان في الكويت تقتلان والدتهما العجوز بطريقة بشعة

إنقاذ شاب هندي حاول الانتحار من فوق قطار فور انطلاقه |شاهد

فيديو

شاهد.. ظهور نادر لـ ابنة الفنانة الراحلة سعاد نصر

تريند الفن.. شيرين تبكى على المسرح.. وحورية فرغلي: كان معمولي سحر.. فيديو

صدمة لنادي الزمالك و قرارات ثورية ضد اللاعبين.. فيديو

نيفين مندور: دخلت التمثيل بالصدفة عن طريق أحد أقارب الفنان محمد سعد

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ