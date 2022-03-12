منى الدغيدي: لم أنوي تدوين نوني وحكاويها بكتاب.. والفضل لأسر ياسين.. فيديو

عقد حفل توقيع كتاب "نوني وحكاويها" للكاتبة منى الدغيدي، اليوم السبت 12 مارس، في مقر مكتبة الدار المصرية اللبنانية في الزمالك، وأهدته لأفراد عائلاتها إذ وضعت صورة تجمعها بأفراد عائلتها على الغلاف ومن بينهم ابنها الفنان آسر ياسين وزوجته.



وقالت الكاتبة منى الدغيدي خلال حفل توقيع الكتاب، أنها لم تكن تنوي كتابة الكتاب بعد تدوين الحكايات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ولكن دفعتها الناشرة نورا رشاد لتدوين تلك الحكايات بكتاب لدار النشر المصرية اللبنانية، وتحمست لتوثيق حكاياتها للأحفاد والأجيال الجديدة.

وأضافت الدغيدى، أن أسرتها شجعتها على تحويل حكاياتها الي كتاب، خاصة نجليها إسلام والفنان آسر ياسين، وأشارت أنها بدأت تجربتها من خلال مجموعة قصص قصيرة، تحولت بعد ذلك الي ما جاء بالكتاب من حكايات وقصص حياتية متنوعة من طفولتها وحتى الان.

وأوضحت الدغيدى، أن الحكاية الأولى كانت عن هجرتها مع أسرتها من بورسعيد وذهابهم للسكن فى منطقة المعادي، وكيف كان لموشح " مولاى" للشيخ النقشبندي آثراً كبيرًا فى تحفيزها للكتابة والبدء فى سرد الحكايات التى تتناول تجربتها الحياتية باللهجة المصرية العامية البسيطة.

وكشفت الدغيدي خلال الجلسة الحوارية، موقف طريف مع ابنها الفنان اسر ياسين، عندما اصرت على سرد أحد حكاويه الخاصة أمام الجميع رغم اعتراضه، وطلبت منه أن ينزل من السيارة، لأنها تريد أن تتحدث كما تحب، فرضخ لها فى النهاية.

ويصدر الكتاب الأول للكاتبة المصرية عن الدار المصرية اللبنانية، وأهدته لأفراد عائلاتها إذ وضعت صورة تجمعها بأفراد عائلتها على الغلاف ومن بينهم ابنها الفنان آسر ياسين وزوجته.

وكان قد أعلن الفنان آسر ياسين، في وقت سابق، عن طرح والدته السيدة منى الدغيدي لأول كتاب لها تحت عنوان «نونى وحكاويها» وذلك من خلال صفحته الخاصة عبر موقع فيسبوك، حيث شارك الجمهور بمنشور خاص كتبته والدته عبر صفحتها.

وكتبت الكاتبة منى الدغيدي، قائلة «وأخيراً وليس بآخر بإذن الله وبفضله صدر كتابي الأول (نوني وحكاويها) في معرض الكتاب من بكره بمشيئة الرحمن وبعدها في المكتبات كلها».

وتابعت: «ألف ألف ألف شكر لكل صديقاتي وأصدقائي الفيسبوكيين اللي زقوني علشان ألم وأجمع نوني وحكاويها في كتاب وبعديها كمان ساندتوني ودعمتوني بآرائكم المشجعة اللي كنتم بتكتبوها».

واستكملت: «اللي سقعان وقاعد في البيت ومأنتخ في البرد ممكن يطلب الكتاب أونلاين، يعني ممكن الكتاب يوصل لكم لحاااااد البيت كمان، أظن بقى مفيش دلع أكتر من كده، والأهم بقى إني نفسي أعرف رأيكم في الحكاوي بعد ما تقرأوها بإذن الله ملحوظة مهمة الشباب آسر وإسلام أما قرأوا بعض الحكاوي قرروا بالتضامن مع أشروف زوجي العزيز إنهم يعملوا كتاب هما كمان ويردوا على اللي كل اللي كتبته حرف حرف وقال إيه عايزين يسموه عيلة نوني المقهورين وحكاويهم».

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