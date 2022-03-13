تنمية الصعيد: المرحلة الأولى من مشروع شتلات قصب السكر بأسوان تكفي لزراعة 1500 فدان|فيديو

ينتج 10 ملايين شتلة

قال اللواء شريف صالح ، رئيس هيئة تنمية الصعيد ، تعقيبا على إنشاء أول محطة لإنتاج شتلات القصب بالشرق الأوسط بأسوان ، إن زراعة قصب السكر من الزراعات الاستراتيجية في الدولة ، وتولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا في زراعته ، موضحا أنه بالأمس تفقد وزير الزراعة مع هيئة تنمية الصعيد مشروع تطوير زراعة قصب السكر بالشتلات في أسوان ، مع تطوير أسلوب الري والرعاية لهذه الزراعة الرئيسية .

وأضاف اللواء شريف صالح ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن المشروع عبارة عن حضانة تتكون من صوب وتهيئ بيئة مناخية مناسبة لنمو وتطور الشتلات ، ثم توزيع هذه الشتلات على المزارعين لزيادة الإنتاج ، وتقليل استخدام المياه .

وتابع "صالح"، أن النظام الجديد في زراعة قصب السكر تعتمد على الشتلات التي تتحكم في كمية المياه ، والسماد ، وتتميز بزيادة إنتاجية الفدان ، ليصل لـ 90 طناً للفدان الواحد .

وأكمل " صالح " ، أن المرحلة الأولى من مشروع " كوم أمبو " ينتج 10 ملايين شتلة ، وهي تكفي لزراعة 1500 فدان .

وفي تصريحات سابقة له ، قال: "المحطة مقامة على 26 فدانا، تنتج 10 ملايين شتلة لزراعة 1500 فدان، مشيرا إلى أن المحطة تعطى إنتاج الضعف لقصب السكر، ويساعد على ترشيد المياه فى استخدام أحدث تقنيات للزراعة.

وأكمل:"محطة شتلات قصب السكر تحقق تنمية مستدامة لزراعة القصب وتوفير فرص عمل فى فترة الحضانة والزراعة ودعم الاقتصاد القومى.