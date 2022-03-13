"تمكين المرأة في المراكز القيادية".. ورشة عمل بجمعية الاقتصاد السعودية

نظمت جمعية الاقتصاد السعودية بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة أمس، ورشة عمل بعنوان "تمكين المرأة في المراكز القيادية"، بمشاركة رئيسة جمعية الاقتصاد السعودية الدكتورة نورة اليوسف وعدد من المتحدثين والخبراء والأكاديميين الذين ناقشوا موضوعات ذات علاقة في جلسات حوارية مشتركة بالرياض.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، تضمنت الجلسة الأولى التي كانت بعنوان "مساهمة المرأة في سوق العمل" التعريف بمنصة المرصد الوطني للعمل إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية الحالية والتي تقوم بتوفير التحليلات والبيانات المتعلقة بالتغيرات في سوق العمل السعودي مستهدفة توطين القوى العاملة المحلية ورفع كفاءتها بالإضافة إلى إنشاء شبكة مع الجهات البحثية والخبراء ذوي الاختصاص إقليمياً وعالميًا.

كما تطرقت الجلسة الثانية بعنوان "دور المرأة القيادي" أهمية تطلعات المرأة السعودية في ريادة الأعمال ومدى مساهمتها.

المرأة السعودية والعالمية

فيما تناولت الجلسة الثالثة "المرأة السعودية والعالمية" ثبات المرأة السعودية وتأثير تواجدها كعنصر قوي وعطاء متواصل في مجال الذكاء الاصطناعي وقطاع تقنية المعلومات والحاسب داخل المملكة وخارجها، كما أثبتت كفاءتها وقدرتها على إحداث بصمة متميزة في هذا القطاع الحيوي المهم.