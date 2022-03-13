المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكهربائى يتاجر بالهيروين فى القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها فى القليوبية الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وناجى نصر هلال نصر هلال، وخالد على إبراهيم على، وأمانة سر محمد فرحات، ومحمود منيب، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، الكهربائي، لإتجاره بمخدر الهيروين بدائرة مركز شرطة طوخ.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 29498 لسنة 2021 جنايات طوخ، والمقيدة برقم 2485 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهم "م ح س"، كهربائي سلسيون، مقيم دائرة مركز شرطة طوخ، أحرز جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وكذلك إحراز سلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط "م ح س"، كهربائي سلسيون، مقيم دائرة مركز شرطة طوخ، وبحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين"، وسلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، وذلك بقصد ترويجه بدائرة المركز.



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، وبإحالة المتهم للنيابة العامة أمرت باستمرار حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أنه ورد تقرير المعمل الجنائى بأن المادة المخدرة المضبوطة لمخدر الهيروين، وجرى إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق.