وزير الرياضة ينعى حارس الأهلى الشاب زياد إيهاب

قدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالتعازي فى وفاة اللاعب زياد إيهاب، حارس مرمى فريق الناشئين لكرة القدم مواليد ٢٠٠٣ بالنادي الأهلي، الذي وافته المنية صباح اليوم .

وتوجه الوزير بالعزاء لأسرة اللاعب ، والمنظومة الرياضية بالنادى الأهلى، داعيا الله عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان .

وأكد خالد بيبو مدير قطاع الناشئين أن الحارس الشاب كان مشهودًا له بالكفاءة والأخلاق العالية، موضحاً أن الراحل الشاب كان من أبرز المواهب في قطاع الناشئين بالأهلي، كما كان من اللاعبين الذين يتمتعون بدماثة الخلق.



وكان زياد إيهاب هو الحارس الأساسي لفريق أهلي ٢٠٠٣ خلال فترات كبيرة من الموسم الماضي، وقدم مباريات مميزة، كما أنه كان الحارس الأساسي في آخر مباراتين للفريق.