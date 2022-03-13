الأرصاد تحذر: الشتاء لم ينته وانخفاض درجات الحرارة « وارد »

حذر الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، من أن فصل الشتاء لم ينته بعد ووارد انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد أنه اعتبارا من الخميس الماضي صباحا انخفضت الحرارة بصورة كبيرة بسبب كتلة باردة من جنوب أوروبا تزامن معها منخفض في طبقات الجو العليا وزاد من انخفاض درجات الحرارة مع نشاط الرياح.

وأوضح الدكتور محمود شاهين أن الكتلة الهوائية تؤدي إلى الشعودر ببرودة الطقس بصورة أكبر وأن درجة الحرارة العظمى اليوم كانت تتراوح من 15 إلى 17 درجة بشمال البلاد ودرجات الحرارة الصغرى على القاهرة 8 درجات ومع الرياح تبدو 6 درجات محسوسة.

وتابع مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية أنه مع نهاية هذا الأسبوع يشهد ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة ولكن حتى نهاية الأسبوع نشهد درجات حرارة منخفضة فوسط سيناء اليوم بلغت 3 درجات مئوية وشمال الصعيد تصل 7 درجات.

وختم شاهين أنه مع وجود المنخفض الجوي بطبقات الجو العليا تبدو الفرصة متاحة أمام الأمطار وشهدت البلاد اليوم أمطارا على شمال البلاد.