تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة الراحلة الدكتورة أنيسة حسونة

روى شريف ناجي زوج الراحل الدكتورة أنيسة حسونة النائبة السابقة بمجلس النواب تفاصيل الساعات الاخيرة قبل رحيلها قائلاً : " ليلة تكريم السيدة انتصار السيسي تفاجأنا بإتصال يخطرها بالتكريم وقالت لي وقتها هروح إزاي بحالتي دي كانت رجليها مش شايلاها وقلت لها هتروحي ومن هنا جاءت فكرة الكرسي المتحرك ".

وتابع في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة “ الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: التكريم أدى لرفع حالتها المعنوية ورجعت فرحانة وقالت حسيت إن الدولة بتطبطب عليا”.

طوال الليل

وأضاف: إمبارح طوال الليل فضلنا نعمل إشاعات وفحوصات رجعت البيت منهكة وتعبانة ونامت وكانت يادوب بتروح الحمام بمساعدتنا طول الليل كان توتر وتعب وماكنتش قادرة وفي الصباح قعدت ربع ساعة أو نص بالكتير وأمر الله نفذ".

وتابع" ربنا يتولاها برحمته والحمد لله على ما قدمته ودعاء الناس مفروش أمامها قبل ماتموت ".



ولفت إلى سنوات المرض كانت قاسية لكن عزيمتها كانت قوية قائلاً:كان عندها عزيمة ومن أول مرضها كنت بقولها ربنا اللي عنده كل حاجة وكل حاجة من عند ربنا خير وده كتبته في كتابها حتى الموت خير".