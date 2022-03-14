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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موتورولا تبدأ الطلبات المسبقة لهاتفها (2022) Moto G Power بسعر رخيص

موتورولا تبدأ الطلبات
موتورولا تبدأ الطلبات المسبقة لهاتفها (2022) Moto G Power

بدأت شركة موتورولا الأمريكية في توفير الطلبات المسبقة لهاتفها المتميز من الفئة المتوسطة  (2022) Moto G Power حيث سيبدأ من سعر رخيص للغاية مع إمكانات جبارة منها عمر بطارية يصل إلى 3 أيام .


وبحسب موقع PhoneArena فإن هاتف (2022) Moto G Power  سيأتى بشاشة من نوع LCD ، عالية الدقة مقاس 6.5 بوصة ، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية وبدقة 720 × 1600 وجودة + HD  مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار.

 

ويقدم هاتف موتورولا (2022) Moto G Power ، كاميرا خلفية رباعية الرئيسية بمستشعر ISOCELL HM2 من سامسونج بدقة 50 ميجا بيكسل، مع عدسة فائقة الاتساع دقة 13 ميجا بيكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل مع مستعر للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل ، مع كاميرا أمامية دقة 8 ميجا بيكسل .

  

ويحتوي هاتف موتورولا (2022) Moto G Power على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير ، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 68 واط، توفر عمر بطارية يصل إلى 3 أيام.

 

ويعمل هاتف موتورولا (2022) Moto G Power ، بمعالج من نوه Helio G35 من شركة MediaTek ، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 12 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجابايت.

 

ويبدأ سعر هاتف (2022) Moto G Power من حوالى 200 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى  3 آلاف جنيه مصرى. 
 

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