"طين الربيع" سلاح قد يحمل الأمل للأوكرانيين.. فيديو

أذاعت فضائية "الحدث"، فيديو تحت عنوان "طين الربيع" سلاح قد يحمل الأمل للأوكرانيين.

وأوضحت "الحدث"، أن روسيا استخدمت هذا السلاح كثيرا في حروبها السابقة، مشيرة إلى أن "موسم طين الربيع" سلاح "من الطبيعة" قد يحمل الأمل للأوكرانيين.



وأشارت إلى أن فصل الربيع هذا العام قد يكون في صالح الأوكرانيين، حيث يحمل سلاحا يراهنون عليه للانتصار في حربهم ضد الروس إنه الـ"راسبوتيستا"، وهو مصطلح روسي يشير إلى ظاهرة طبيعية مدتها بين شهرين وثلاثة أشهر تبدأ في فصل الربيع حيث يذوب الثلج فتتحول الأراضي إلى بحيرات من الطين.



وتابعت أن الـ"راسبوتيستا"، قد يعرقل تقدم القوات الروسية في أوكرانيا بسبب الطرقات الوعرة.