للعائدين من أوكرانيا.. الطالب الراسب بتحديد المستوى ليس له مكان بالجامعات المصرية

قال الدكتور محمد حلمى الغر، أمين عام الجامعات الخاصة والأهلية، إن عدد الطلاب الذين تم قبولهم في الجامعات الأهلية والخاصة أكبر من العام الماضي، مشيرا إلى أن العام الماضي استقبلت الجامعات 42 ألف طالب، والعام الحالي ارتفع إلى 45 ألف طالب.

وأضاف الغر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم“: ”الطاقة الاستيعابية للجامعات الخاصة والأهلية في تزايد مستمر، في ظل افتتاح جامعات وتخصصات جديدة.

وتابع محمد حلمي الغر: "الطلاب الذين يسافرون للدراسة خارج مصر يكون لديهم توزيع على كليات داخل الجامعات المصرية الحكومية والخاصة لكن بعض هؤلاء الطلاب رفضوا التوزيع ولجأوا للتعلم خارج مصر، في جامعات تقبل المجاميع المنخفضة".

وأكمل محمد حلمي الغر: "سيتم إجراء امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا للتعرف على المستوى الدراسي وتقييم الطالب".

ولفت محمد حلمي الغر إلى أنه إذا رسب الطالب في الاختبار لن يكون له مكان في الجامعات المصرية، وإذا نجح سيتم توزيعه على الفرقة الدراسية التي تتوافق مع مقدار العلم الذي حصل عليه في أوكرانيا.