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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

|حفاظاً على الأرواح .. رواد كوبرى شنودة بطنطا يصرخون لإعادة رصفه

صدى البلد

شكا أهالى قرية نيفيا فى مركز طنطا التابعة لمحافظة الغربية من تهالك رصف كوبرى شنودة ، حيث يعيش الأهالي في معاناة بسبب تهالك الطريق وعدم رصفه، مما يعرض حياة المارة للخطر و حدوث العديد من الحوادث يومياً .


ويقول المواطن شادى فؤاد محمود بلال ، في رسالة لخدمة القرّاء “ بين الناس ” التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى  نحن قرية نيفيا فى مركز طنطا التابعة لمحافظة الغربية أهالى  أشد المعاناة من تهالك رصف  كوبري شنودة وعدم صلاحيته للسير عليه، وهو ما يؤدى لكثير من الحوادث، خاصة لقائدي المركبات، ويؤدي إلى تدمير السيارات وأنقلاب سيارات النقل الثقيل ".


وأضاف: "على الرغم من معاناة الأهالي ، إلا أن الكوبري خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة على الرغم من تقديم العديد من الشكاوى لكن دون جدوى أو مراعاة للأهالي".


وطالب برصف الكوبري أو الوصول لحل بعدما استعانوا بكل المسئولين ولم تتم الاستجابة حتى الآن، لافتًا إلى أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء بسبب تدهور البنية التحتية بسبب مياه الأمطار التي يغرق بها الشارع ، ما يؤدى الى عدم المقدرة على السير في الشارع على الأقدام.


وناشد القارئ المسئولين بمحافظة الغربية  والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لرصف الشارع لتسهيل حركة الأهالي.

 

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 

01004707098

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة الغربية طنطا الحوادث كوبرى شنودة النقل الثقيل حفاظا على الأرواح رصف الطريق تدمير السيارات تهالك الطريق معاناة الأهالى

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