الأعيان الأردني: هنيئاً لمصر بالقوة البشرية النسائية التي تتمتع بها

قالت الدكتورة عليا العين، عضو مجلس الأعيان الأردني، إن كل شيء له علاقة بالمرأة يحظى باهتمام كبير، معقبة: "المرأة ليست فقط نصف المجتمع، والإنتاج، ولكن أصبحت الآن عضو أساسي وفعال في الحياة السياسية، والحياة التنموية، والحياة المجتمعية".

وأضافت عليا العين خلال لقائها مع كاميرا برنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المرأة العربية أصبحت تشارك في جميع المناصب، بالإَضافة إلى قيادتها حيث تترأس عدة أحزاب، وتشارك كأعضاء في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، منوهة أن هناك حوالي 10 نساء يشاركن في مجلس الأعيان الأردني.

وتابعت عضو مجلس الأعيان الأردني قائلة: "كلنا بترأس لجان مختلفة، فأنا أترأس لجنة الشئون الخارجية في مجلس الأعيان الأردني، وكل واحدة مننا تترأس اللجنة في نطاق تخصصها، سواء كانت لجان قانونية أو لجان مختلفة".

وعقبت عليا العين قائلة: "كذلك الأمر في مصر، فـ هنيئاً لمصر بالقوة البشرية النسائية الهائلة التي تتمتع بها"، مشيرة إلى أنهم يتخذون مصر كـ قدوة في التقدم والازدهار، خاصة في دور المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية، وأيضاً القطاع الخاص.