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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد فلسطينيين بعد اقتحام الاحتلال لمخيمي "قلنديا" و"بلاطة" بالقدس ونابلس

استشهاد فلسطيني -
استشهاد فلسطيني - ارشيفي

 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد شابين فلسطينيين، وإصابة تسعة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مواجهات أعقبت اقتحام قوات الاحتلال لمخيمي "قلنديا" شمال مدينة القدس، و"بلاطة" شرق نابلس.


وقالت الوزارة - في بيان صحفي ـ إن الفتى ريان هيثم ريان (17 سنة) أصيب بعدة رصاصات في الرأس والصدر والبطن واليد، خلال اقتحام مخيم "بلاطة"؛ ما أدى إلى استشهاده.


وأشارت إلى أنه تم تسجيل ثلاث إصابات أخرى، في الصدر بالرصاص الحي (خطيرة)، وبالقدم بالرصاص الحي، وبالحروق بالوجه والرقبة نتيجة قنبلة صوت.


وفي مخيم "قلنديا"، استشهد الشاب علاء شحام في العشرينيات من عمره، فيما أصيب 6 شبان آخرون بالرصاص الحي في القدم، إثر مواجهات اندلعت عقب عملية الاقتحام.


وأوضحت الوزارة أن الشاب شحام قد أصيب بالرصاص الحي في رأسه، ونقل إلى مجمع فلسطين الطبي بحالة خطيرة، وأعلن عن استشهاده لاحقاً، مضيفة أن عدد الشهداء، منذ مطلع العام الجاري، بلغ 20 شهيدًا، بينهم أربعة أطفال.


وقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 22 فلسطينيا، خلال حملة مداهمات في عدة محافظات بالضفة الغربية.


وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية شبان في محافظة جنين الواقعة في شمال الضفة غالبيتهم أسرى محررون، وهم يوسف مشارقة، ومجدي عمارنة، وأيوب يعقوب انفيعات، ومحمد عطاطرة، ومجد أحمد بعجاوي، ومحمد ميتاني.


وتعيد قوات الاحتلال اعتقال الأسرى المُحررين وتستجوب ذويهم من حين إلى آخر من باب التضييق عليهم أمنيًا وتكديرهم. 


وفي مُحافظة "سلفيت" بشمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين، وثلاثة من رام الله والبيرة.
وقالت مصادر مقدسية إن قوات الاحتلال اقتحمت مُخيم قلنديا واعتقلت شابين، بالإضافة إلى شابين آخريين من بلدة أبو ديس.


وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، وفتشت عدة منازل بالمُحافظة، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من قرية المنشية جنوب شرق بيت لحم.
 

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